Réductions et miles doublés pour les voyageurs : Air Algérie lance une nouvelle promotion

Air Algérie renforce son réseau international avec le lancement de deux nouvelles lignes vers Rotterdam et Guangzhou. Pour célébrer cette expansion, la compagnie offre une réduction spéciale à ses fidèles passagers dans le cadre de son programme de fidélité.

La compagnie aérienne nationale a récemment annoncé l’expansion majeure de son programme de vols internationaux avec le lancement de deux nouvelles lignes très attendues : Guangzhou en Chine et Rotterdam aux Pays-Bas. Ces deux nouvelles routes enrichissent considérablement l’offre de destinations de la compagnie et ouvrent de nouvelles portes aux Algériens, que ce soit pour le commerce vers l’Asie ou pour explorer l’Europe du Nord.

Avec cette nouvelle offre de vols, Air Algérie s’engage à offrir à ses passagers plus de flexibilité et de choix dans leurs voyages.

Air Algérie célèbre le lancement de ses vols vers Guangzhou et Rotterdam avec une nouvelle promotion

Pour célébrer l’inauguration de ces nouvelles lignes, Air Algérie a préparé des offres de lancement exceptionnelles exclusivement pour les membres de son programme de fidélité Air Algérie Plus. Miles doublés, réductions sur les primes de surclassement et les primes billets, cette promotion présente une belle opportunité pour les voyageurs algériens.

C’est le moment idéal pour planifier vos voyages sur ses nouvelles lignes aériennes et maximisez les bénéfices de votre adhésion au programme Air Algérie Plus :

Miles doublés : cumulez le double de miles sur tous vos vols vers Guangzhou et Rotterdam jusqu’au 28 mars 2026. Une opportunité d’augmenter rapidement vos points de fidélité !

cumulez le double de miles sur tous vos vols vers Guangzhou et Rotterdam jusqu’au 28 mars 2026. Une opportunité d’augmenter rapidement vos points de fidélité ! Réduction de 10% sur les primes de surclassement : profitez d’une réduction de 10% sur l’achat de vos primes de surclassement, notamment des classes H, Y, S vers la classe C-Affaires. Un autre avantage qui permet de voyager avec plus de confort à moindre coût ;

profitez d’une réduction de 10% sur l’achat de vos primes de surclassement, notamment des classes H, Y, S vers la classe C-Affaires. Un autre avantage qui permet de voyager avec plus de confort à moindre coût ; Réduction de 10% sur les primes billets : Bénéficiez également d’une réduction de 10% lors de l’échange de vos Miles contre des billets d’avion sur ses nouvelles destinations.

Air Algérie lance les réservations sur ses vols vers Rotterdam et Guangzhou

Air Algérie a annoncé une expansion significative de son réseau international pour 2025. La compagnie nationale algérienne lancera une nouvelle liaison bi-hebdomadaire entre Alger et Rotterdam à partir du 28 octobre 2025. Pour célébrer cette ouverture, des tarifs promotionnels sont proposés : 35 100 dinars algériens en aller-retour depuis Alger, et 256 euros depuis Rotterdam.

Parallèlement, la compagnie renforce sa présence en Asie avec une nouvelle ligne directe vers Guangzhou (trois vols hebdomadaires) et augmente ses rotations vers Pékin. Les vols vers Guangzhou seront opérés par le nouvel Airbus A330-900neo, avec des tarifs à partir de 96 000 dinars algériens aller-retour.

Une liaison triangulaire Alger-Le Caire-Addis-Abeba verra également le jour le 29 octobre 2025, avec deux rotations hebdomadaires assurées par Boeing 737-800. Pour promouvoir ces nouvelles destinations, Air Algérie lance une promotion automnale offrant jusqu’à 30% de réduction sur certains vols internationaux.

Cette stratégie d’expansion vise à positionner Alger comme hub aérien majeur en Afrique tout en facilitant les échanges commerciaux et touristiques entre l’Algérie, l’Europe, l’Asie et l’Afrique de l’Est.

