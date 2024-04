Réduction des heures d’attente des pèlerins aux aéroports pour le Hajj 2024

Le ministre des Transports annonce des changements significatifs dans les aéroports pour améliorer l’expérience des fidèles.

Dans une démarche proactive, le ministre des Transports, Mohamed El-habib Zehana, a récemment mis en lumière les efforts intensifs déployés pour préparer la saison de l’Hajj de 2024.

L’objectif principal est clair : réduire considérablement le temps d’attente des pèlerins dans les aéroports, un point de friction bien connu des années précédentes.

« Nous avons pris à cœur les retours des pèlerins des années précédentes et avons mis en place des mesures concrètes pour réduire l’attente« , a déclaré Zehana.

Parmi ces mesures, on note :

L’introduction de processus plus rapides pour les contrôles de sécurité et l’enregistrement ;

L’amélioration de la coordination entre les différentes agences impliquées.

L’annonce de ces améliorations est une promesse d’un Hajj 2024 où le confort et la satisfaction des pèlerins sont au cœur des préoccupations.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie veut augmenter le quota de ses pèlerins pour la saison du Hajj 2024

Avec ces changements, le ministère des Transports espère laisser une impression durable et positive, reflétant l’hospitalité et l’efficacité du pays hôte.

Hajj 2024 : l’ONPO met en garde les futurs hadjis

Rappelons que l’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a émis une directive importante pour les futurs hadjis.

Dans un effort pour coordonner les voyages des pèlerins, l’ONPO encourage ceux qui ont créé des comptes sur :

Le portail “Bawabat el Hadj” et via l’application “Rakb El Hadjidj” à : former des groupes unifiés.

L’objectif est de rassembler les pèlerins souhaitant voyager ensemble afin de faciliter la réservation de leurs vols au sein d’un même groupe.

Il est essentiel d’identifier tous les membres du groupe et de clarifier les liens de Mahram pour garantir que les billets soient réservés sur le même vol.

🟢 À LIRE AUSSI : Finalisation des procédures administratives : l’ONPO met en garde les futurs hadjis

Il est également crucial de noter que :

La réservation des billets pour le voyage sacré est un processus final et irréversible, soulignant l’importance d’une organisation préalable minutieuse.