Réduction des coûts et numérisation de la création d’entreprises en Algérie

Les ministres du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, et de l’Économie de la connaissance, des Start-ups et des Micro-entreprises, M. Yassine Walid, ont tenu une réunion cruciale pour discuter des mesures facilitant la création d’entreprises.

Lors de cette rencontre, les ministres ont convenu de l’importance de renforcer la coopération sur plusieurs sujets, notamment ceux liés à :

La simplification des procédures administratives pour la création d’entreprises.

L’objectif est de réduire le temps et les coûts associés à ces démarches, ainsi que d’établir une feuille de route commune pour la numérisation complète du processus de création d’entreprises.

Mise en place d’une commission technique lors des créations d’entreprises

Un objectif clair a été fixé : permettre la création d’entreprises sans déplacement ni dépôt de documents, et ce, dans un délai très court.

Cela nécessitera des efforts techniques et organisationnels considérables pour être réalisé, ainsi que l’utilisation d’un échange d’informations intersectoriel efficace.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, une commission technique a été mise en place.

Elle comprend des cadres :

Des deux ministères concernés ;

Du Centre national du registre du commerce ;

De l’Agence nationale de l’entrepreneur individuel.

Cette commission travaillera à atteindre les objectifs définis lors de la réunion.

Cette initiative est un tournant pour l’économie algérienne. Elle promet une transformation digitale qui facilitera la création d’entreprises et stimulera l’innovation et la croissance économique.

L’Algérie s’engage ainsi sur la voie de la modernisation et de l’efficacité, essentielles pour la compétitivité sur le marché mondial.

L’Algérie, future plaque tournante économique de l’Afrique

En outre, M. Tayeb Zitouni, a annoncé une vision future pour l’Algérie, la positionnant comme la destination économique phare de l’Afrique d’ici 2025.

Cette ambition repose sur la diversification économique du pays, qui a su générer une valeur ajoutée significative dans divers secteurs clés.

La quatrième édition de l’exposition du commerce intra-africain (IATF), prévue en Algérie, est perçue comme un levier stratégique pour atteindre ces objectifs ambitieux.

Zitouni souligne que cet événement majeur contribuera à renforcer la coopération commerciale sur le continent et à élargir les horizons d’investissement en Afrique.

Dans le cadre de son engagement envers l’intégration économique africaine, l’Algérie a pris des mesures concrètes dès 2023.

Notamment l’ouverture de banques et d’expositions permanentes algériennes dans plusieurs pays africains, comme la Mauritanie et le Sénégal.

Ces initiatives sont les premières étapes d’un plan plus vaste qui inclut la création de zones franches africaines, visant à stimuler le commerce et l’investissement transfrontaliers.