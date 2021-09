Réduction de visas : l’Algérie convoque l’ambassadeur de France

La dernière décision prise par la France ne laisse pas l’Algérie sans voix. Après les déclarations faites hier par le diplomate Amar Belani, voilà que le ministère des Affaires étrangères convoque l’ambassadeur de France en Algérie. Une convocation qui en dit long sur le mécontentement des autorités algériennes.

Aujourd’hui, le 29 septembre 2021, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de France en Algérie. Une convocation qui survient suite à un épisode inattendu, marqué par l’annonce des autorités françaises de réduire le nombre des visas accordés aux Algériens de 50 %.

« Une protestation formelle du gouvernement »

Selon le communiqué de la diplomatie dont notre rédaction a reçu une copie, on apprend « le secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l’Étranger a convoqué aujourd’hui l’ambassadeur de France en Algérie ». Cette convocation de l’ambassadeur Français a pour but de « lui notifier une protestation formelle du Gouvernement algérien suite à une décision unilatérale du Gouvernement français ».

La décision de la France, indique le même communiqué « affecte négativement la qualité et la fluidité de la circulation des ressortissants algériens à destination de la France ».

Le même communiqué souligne que cette décision « est intervenue sans consultation préalable avec la partie algérienne ». Un acte qui « comporte l’anomalie rédhibitoire d’avoir fait l’objet d’un tapage médiatique générateur de confusion et d’ambiguïté quant à ses motivations et à son champ d’application », ajoute la même source.

L’Algérie, indique ce communiqué « déplore cet acte malencontreux qui frappe de précarité et d’incertitude un domaine sensible de coopération ». Le ministère des Affaires étrangères conclut que les relations entre les deux pays demandent de « la confiance ainsi que le respect de la dignité des personnes humaines et des engagements pris par les deux gouvernements ».