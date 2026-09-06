Réduction de 50 % sur les billets de train : La SNTF lance la carte « demi-tarif »

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) renforce ses services aux usagers. L’entreprise publique a officialisé la mise en service de la carte demi-tarif, un titre de transport qui permet aux voyageurs de bénéficier d’une réduction substantielle de 50 % sur l’ensemble du réseau ferroviaire national.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche 6 septembre, la SNTF précise que l’obtention de cette carte s’effectue sur demande auprès des directions régionales situées à Alger, Oran, Constantine et Annaba.

Munis de ce laissez-passer, les détenteurs peuvent acquérir leurs billets à moitié prix directement aux guichets des gares.

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Plusieurs formules d’abonnement sont proposées, avec des durées de validité fixées à 3 mois, 6 mois ou une année entière. Pour la formule annuelle, la SNTF offre une facilité de paiement en trois versements.

Ligne internationale Algérie-Tunisie : Horaires et grilles tarifaires

Parallèlement à cette offre tarifaire, la compagnie ferroviaire a dévoilé les détails opérationnels desservant la ligne internationale reliant Annaba à Tunis, précisant les horaires ainsi que la grille des prix appliqués.

Au départ de la gare d’Annaba, les trains s’ébranlent les dimanches, mardis et jeudis à 09h00, pour une arrivée programmée à la gare centrale de Tunis à 18h27.

Le tracé dessert notamment les localités de Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja. Dans le sens inverse, les départs depuis Tunis s’effectuent les lundis, mercredis et vendredis à 08h25, avec une arrivée à Annaba fixée à 18h20.

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Les formalités transfrontalières d’usage s’effectuent à la gare internationale de Souk Ahras pour le territoire algérien, et à la gare de Ghardimaou pour le côté tunisien.

La vente des billets est ouverte dans les gares d’Annaba et de Souk Ahras, ainsi qu’au niveau des guichets d’Alger, Oran, Constantine, Sétif et El Eulma.

Côté tarifs, le billet simple en première classe est proposé à 1 900 DA, contre 1 640 DA pour la deuxième classe. Les formules aller-retour sont affichées respectivement à 3 485 DA (première classe) et 3 040 DA (deuxième classe).

Enfin, la SNTF précise que le transport est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, tandis que ceux âgés de 4 à 12 ans bénéficient d’un tarif réduit de 50 %.