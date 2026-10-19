Redevance ANAC sur les billets d’avion : c’est quoi, combien ça coûte et qui la paie ?

Le projet de loi de finances 2027 modifie la redevance passagers perçue au profit de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC). Les montants restent inchangés, mais le texte exonère désormais les pèlerins du hadj. Voici ce que paie concrètement le voyageur au départ d’un aéroport algérien.

PLF 2027 : ce que prévoit l’article 230 sur les billets d’avion

Le projet de loi de finances 2027 contient une disposition qui concerne directement les voyageurs aériens. Son article 230 modifie l’article 217 de la loi de finances 2025. Cet article a institué la « redevance pour la protection des droits des passagers et les services rendus aux passagers ».

Le texte apporte deux changements. Il fixe d’abord la date d’application de la redevance au 1er février 2025. Il exonère ensuite les pèlerins du hadj, à compter de la date de mise en application de la redevance.

Le Conseil des ministres a adopté le PLF 2027 le 4 octobre 2026. Le texte est désormais examiné par la commission des finances de l’APN. Il doit encore passer devant les deux chambres du Parlement avant sa publication au Journal officiel.

Taxe sur les billets d’avion : une redevance appliquée depuis février 2025

Contrairement à ce qu’ont écrit certains médias, la redevance n’entrera pas en vigueur en 2027. Selon l’exposé des motifs du PLF, elle s’applique effectivement depuis le 1er février 2025. Le texte régularise ainsi un report technique de quelques semaines, intervenu après l’entrée en vigueur de la loi de finances 2025.

Ce délai s’explique par la complexité du transport aérien international. Il fallait paramétrer la nouvelle redevance dans les systèmes de distribution mondiaux (GDS), en coordination avec l’IATA. Air Algérie, représentant officiel de ces systèmes en Algérie, est intervenue dans leur mise en œuvre locale.

Cette mise en place a pris environ 40 jours, selon le gouvernement. Les compagnies n’ont reversé la redevance qu’à partir de son intégration effective dans les systèmes de réservation. Le PLF 2027 aligne donc le texte de loi sur cette date réelle d’application.

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De 75 à 400 DA : combien paient les passagers selon l’aéroport ?

La loi de finances 2025 fixe les montants de la redevance, hors taxes et par passager. Ils varient selon la destination du vol et l’aéroport de départ. Le PLF 2027 ne modifie aucun de ces montants.

Vol international au départ d’Alger : 400 DA HT.

400 DA HT. Vol international au départ de Constantine, Oran, Hassi Messaoud, Béjaïa, In Amenas, Ghardaïa, Tamanrasset, Djanet, Tlemcen, Annaba, Chlef et Sétif : 300 DA HT.

300 DA HT. Vol international au départ des autres aéroports : 200 DA HT.

200 DA HT. Vol intérieur au départ d’Alger, Constantine, Oran, Hassi Messaoud, Béjaïa, In Amenas, Ghardaïa, Tamanrasset, Djanet, Tlemcen et Annaba : 100 DA HT.

100 DA HT. Vol intérieur au départ des autres aéroports : 75 DA HT.

Ces sommes restent modestes au regard du prix d’un billet international. Elles s’ajoutent toutefois aux autres taxes et redevances déjà intégrées au tarif. Il est recommandé de vérifier auprès de votre compagnie aérienne le détail des taxes inscrites sur votre billet, afin d’éviter toute confusion.

Vols internationaux, vols intérieurs et hadj : qui est exonéré ?

La redevance s’applique à tous les vols au départ d’un aéroport algérien, vers une destination nationale ou étrangère. Les compagnies algériennes et étrangères la perçoivent, puis la reversent chaque fin de mois à l’ANAC. Le voyageur n’accomplit aucune démarche, puisque la compagnie l’inclut dans le prix du billet.

Pour les Algériens établis en France, la redevance concerne donc le vol retour depuis l’Algérie. Le départ depuis un aéroport français n’entre pas dans son champ. La loi vise en effet uniquement les vols au départ d’un aéroport national.

Le PLF 2027 exonère par ailleurs les pèlerins du hadj. Cette exonération s’appliquerait dès la date de mise en application de la redevance, si le Parlement adopte le texte en l’état. Le texte vise les pèlerins « dans le cadre de l’opération El Hadj », sans mentionner la omra.

C’est quoi l’ANAC, et que finance cette redevance ?

La redevance doit assurer les ressources de l’Agence nationale de l’aviation civile. Le ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana, l’avait expliqué devant les députés en octobre 2024. L’ANAC en a besoin pour ses missions de sécurité, de contrôle et de supervision, selon lui.

La loi de finances 2025 a créé une seconde redevance dans le transport aérien. Celle-ci rémunère le contrôle d’approche et s’applique à chaque départ d’aéronef. L’Établissement national de la navigation aérienne (ENNA) la perçoit, et les compagnies aériennes la supportent.

Ce débat intervient alors que le prix des billets reste un sujet sensible pour les voyageurs. Notre article sur la redevance introduite en 2025 revenait déjà sur ses premiers montants. Le PLF 2027 aborde aussi d’autres sujets liés au voyage, comme le prix du carburant à la pompe.

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PLF 2027 : quand les nouvelles dispositions seront-elles adoptées ?

Le PLF 2027 se trouve actuellement en examen à la commission des finances de l’APN. Les députés le voteront ensuite en séance plénière, avant son passage au Conseil de la nation. La loi de finances doit paraître au Journal officiel avant la fin du mois de décembre.

Si le Parlement adopte l’article 230 en l’état, la date du 1er février 2025 sera inscrite dans la loi. Les pèlerins du hadj seront alors exonérés de la redevance. Les députés peuvent cependant amender le texte lors des débats, et ces changements restent au conditionnel jusqu’à la publication définitive.

En pratique : les montants et les règles à retenir

Qui : les passagers au départ des aéroports algériens, sur vols intérieurs et internationaux.

les passagers au départ des aéroports algériens, sur vols intérieurs et internationaux. Montant : 400 DA HT au départ d’Alger vers l’étranger, de 75 à 300 DA selon le vol et l’aéroport.

400 DA HT au départ d’Alger vers l’étranger, de 75 à 300 DA selon le vol et l’aéroport. Démarche : aucune, la compagnie inclut la redevance dans le prix du billet.

aucune, la compagnie inclut la redevance dans le prix du billet. Date : appliquée depuis le 1er février 2025 ; exonération des pèlerins du hadj prévue par le PLF 2027.

appliquée depuis le 1er février 2025 ; exonération des pèlerins du hadj prévue par le PLF 2027. Liens officiels : ministère des Finances, APN, Journal officiel.

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