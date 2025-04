Redémarrage express : la cimenterie de Timegtane reprend du service

La cimenterie de Timegtane, située dans la wilaya d’Adrar, a officiellement repris ses activités ce samedi, sous la supervision du ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb. Rattachée au groupe public GICA (Groupe industriel des ciments d’Algérie), cette unité industrielle stratégique renoue avec la production après une mise à l’arrêt prolongée.

Ce redémarrage a été salué par le ministre, qui a mis en avant les efforts consentis par le groupe GICA et les entreprises publiques partenaires dans des conditions qualifiées de « difficiles » et « complexes ». En moins d’un mois, la cimenterie a pu redevenir opérationnelle, un exploit technique et logistique que le ministre attribue à la volonté ferme des hautes autorités du pays de réactiver cette entité industrielle au service du développement national.

La cimenterie de Timegtane, avec une première ligne de production d’une capacité d’un million de tonnes par an, a redémarré grâce à la remise en marche de ses principales installations, notamment les unités de fragmentation des matières premières, les systèmes d’énergie et les infrastructures essentielles.

Une seconde ligne de production en approche

Dans les prochains jours, une seconde ligne de production, d’une capacité supplémentaire de 1,5 million de tonnes/an, viendra renforcer les capacités de l’usine, portant sa capacité totale à 2,5 millions de tonnes par an. Un atout de taille pour la région d’Adrar, qui bénéficiera de l’impact économique et social de cette infrastructure relancée.

Le ministre Ghrieb a également insisté sur l’importance de préserver cet acquis socioéconomique, soulignant l’engagement de l’État à réintégrer les anciens cadres de l’usine. Il a invité ces derniers à se rapprocher des autorités locales pour entamer le processus.

Un symbole de reprise et de souveraineté économique

L’usine de Timegtane, inaugurée en 2017, faisait partie d’un partenariat initial entre la société algérienne STG Sidi Moussa et le groupe chinois CTIEC Beijing, pour un investissement de 21 milliards de dinars. Récupérée par l’État dans le cadre de la lutte contre la corruption, elle représente aujourd’hui un exemple de redéploiement stratégique d’actifs industriels publics.

L’Algérie dispose actuellement de 18 cimenteries, dont 13 sous gestion du groupe GICA. En 2024, la capacité nationale de production de ciment dépasse les 40 millions de tonnes, contre une demande intérieure estimée à seulement 21 millions de tonnes. Une surcapacité qui ouvre la voie à l’exportation, notamment de clinker, où l’Algérie s’impose déjà comme le deuxième exportateur mondial après le Vietnam.

Cette relance de la cimenterie de Timegtane illustre une volonté claire de l’État : optimiser l’appareil productif national, renforcer l’économie locale et contribuer à la diversification des exportations. La pose de la première pierre d’une nouvelle station-service, à proximité immédiate de l’usine, témoigne également du souci d’aménager les infrastructures de soutien pour accompagner cette dynamique industrielle dans le sud algérien.