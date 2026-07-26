Reda Taliani de nouveau arrêté au Maroc : voici pourquoi

Le célèbre chanteur de raï algérien, Reda Taliani, a été interpellé par les services de sécurité à Mohammedia dans la soirée du jeudi 23 juillet 2026. Soupçonné d’avoir provoqué un accident de la route en état d’ivresse, l’artiste fait désormais le buzz malgré lui : les vidéos de son arrestation enflamment déjà YouTube et les réseaux sociaux. Retour sur une affaire qui fait grand bruit.

Les événements ont éclaté en pleine nuit, entre le jeudi 23 et le vendredi 24 juillet 2026, au cœur de Mohammedia. Alertées par un accident de la route sur la voie publique, les forces de l’ordre se sont rapidement déployées sur place. L’intervention a mobilisé plusieurs services de sécurité, dont la brigade antigang et les unités de circulation.

Selon les informations rapportées par le média local Hespress, Reda Taliani était lui-même au volant au moment de l’impact. L’interprète algérien aurait opposé un refus de obtempérer lorsque les policiers lui ont réclamé ses papiers de véhicule. Les forces de l’ordre ont alors rapidement balisé la zone pour chiffrer les dégâts matériels et faire la lumière sur le déroulement exact des faits.

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Refus d’obtempérer

Face aux forces de l’ordre, Reda Taliani s’est entêté, refusant catégoriquement de se soumettre au contrôle et de présenter ses papiers. La situation s’est compliquée lorsqu’une personne qui l’accompagnait a dû être évacuée en ambulance vers l’hôpital provincial Moulay Abdellah de Mohammedia.

L’artiste, ayant catégoriquement rejeté l’idée d’embarquer à bord des secours, a finalement été transféré vers le même centre hospitalier à bord d’un véhicule de police.

Une fois pris en charge par les équipes médicales et soumis aux premiers examens, Reda Taliani a été transféré dans les locaux de la police judiciaire. Sur les lieux de l’accident, la fouille de son véhicule s’est révélée parlante : les enquêteurs y ont découvert plusieurs bouteilles d’alcool. Affichant un état de désorientation marqué lors de l’intervention, l’artiste a finalement été placé en garde à vue sur instruction du parquet.

🇲🇦 Interpellation d’un chanteur de raï #algérien 🇩🇿 à Mohammedia, en état d’ébriété avancée et avec une conduite dangereuse. Pensez vous sincèrement que, si c’était un citoyen marocain, la police aurait été aussi compréhensive ? Le #Maroc est un pays paradoxal : un Algérien y… pic.twitter.com/JtDqFuoGwt — MD🇲🇦 (@GeoCherifien) July 24, 2026

Une procédure judiciaire en cours

Le chanteur algérien demeure au cœur d’une enquête approfondie menée par la police judiciaire, sous la supervision du parquet. Après les premières investigations visant à établir avec précision son état au moment des faits et les responsabilités engagées, Reda Taliani devait être présenté devant le procureur hier, samedi 25 juillet, afin de décider de son maintien en détention ou de sa libération.

Ce n’est pas la première fois que Reda Taliani fait parler de lui à Mohammedia. Déjà en 2020, le chanteur avait été arrêté dans cette même ville marocaine pour des motifs quasi identiques : une conduite sous l’empire d’un état alcoolique ayant provoqué un accident de la route, suivie d’un refus de coopérer avec les forces de l’ordre face aux dégâts matériels occasionnés.

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