Réda Taliani arrêté et attend son jugement au Maroc

Le chanteur algérien Réda Taliani s’est retrouvé au cœur d’un incident violent dimanche dernier à Marrakech. Les faits se sont déroulés dans le quartier Assaâda, situé dans le secteur de Guéliz, où une altercation a éclaté entre l’artiste et deux autres individus.

Selon les informations rapportées par plusieurs médias marocains, la situation a rapidement dégénéré en échange de coups, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Face à la gravité des événements, les autorités ont procédé à l’interpellation du chanteur.

Placé en garde à vue, Réda Taliani fait désormais l’objet d’une enquête supervisée par le parquet compétent. Cette procédure vise à éclaircir les circonstances exactes de l’incident. Le chanteur doit comparaître ce lundi devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech.

Cette affaire pourrait avoir des répercussions importantes sur la carrière de l’artiste, connu pour ses tubes populaires dans le monde arabe. Les autorités judiciaires marocaines devront déterminer les responsabilités de chacun dans cette altercation qui a troublé la tranquillité du quartier Assaâda.

Controverse à Marrakech : Rachid Nekkaz arrêté puis libéré après ses déclarations sur la Koutoubia

L’activiste politique algérien Rachid Nekkaz a été brièvement arrêté à Marrakech le 17 mars dernier suite à des déclarations controversées diffusées sur YouTube. Au cœur de la polémique, deux sujets sensibles : l’histoire de la mosquée Koutoubia et la question du Sahara occidental.

Dans sa vidéo, Nekkaz a affirmé que la Koutoubia avait été construite par un dirigeant d’origine algérienne, Abdelmoumen Ibn Ali El Koumi. Plus controversé encore, il a qualifié la présence marocaine au Sahara occidental « d’occupation illégale » et plaidé pour un référendum d’autodétermination.

Ces déclarations ont provoqué une vive réaction des médias marocains, qui ont accusé l’activiste de « falsification de faits historiques » et d’atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume. Certains l’ont même désigné comme un agent du régime algérien.

Malgré l’intensité de la controverse, le parquet a ordonné sa libération après son audition par les services de sécurité de Marrakech, suggérant que les accusations n’étaient pas suffisamment fondées pour justifier une détention prolongée.

Algérie : Importante saisie de drogue et arrestation de 4 trafiquants marocains

Le 25 mars dernier, les forces de sécurité algériennes ont mené deux opérations majeures contre le trafic de drogue. La première intervention, menée dans la 3ᵉ Région militaire près de Béchar, s’est soldée par l’arrestation de quatre ressortissants marocains qui tentaient d’introduire 106 kg de kif traité à travers la frontière ouest du pays.

Le même jour, une seconde opération conjointe entre la gendarmerie et les Douanes algériennes a permis l’interception d’un véhicule sur la route nationale N°1 entre Ghardaïa et Laghouat. Les forces de l’ordre ont découvert 121,4 kg de cocaïne à bord du véhicule et procédé à l’arrestation du conducteur.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a souligné que ces interventions démontrent la vigilance constante des forces de l’ANP le long des frontières nationales et leur détermination à lutter contre la criminalité organisée. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts continus visant à endiguer le trafic de drogue dans le pays et à préserver la sécurité nationale.