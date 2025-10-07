Récupération du foncier industriel : Ghrieb passe la seconde et inaugure une nouvelle usine

Ce mardi, le Premier ministre, Sifi Ghrieb, envoyé du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a officiellement inauguré la nouvelle unité de production de fer à béton de l’entreprise publique Fondal.
Ce site incarne la concrétisation d’une politique de récupération des biens publics et d’impulsion industrielle. Promettant de redessiner une partie du tissu économique local et national.
L’événement s’est déroulé en présence d’une délégation gouvernementale de haut niveau. Comprenant notamment le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Industrie. La cérémonie de lancement a débuté par une présentation détaillée du projet et des capacités de l’entreprise Fondal, spécialiste reconnu dans la production et la commercialisation de pièces moulées en fonte et en acier.
Le Premier ministre a ensuite effectué une visite minutieuse des installations. S’attardant sur les différentes lignes de production récemment rénovées. Il a insisté pour que « ce site industriel se voie accorder la place qu’il mérite au sein de l’économie nationale« . Soulignant l’importance stratégique d’une telle infrastructure.
Les ambitions du nouveau complexe sidérurgique de M’Sila
Implanté sur une superficie considérable de 23,9 hectares, le complexe représente un investissement substantiel de près de 226 millions de dinars. Ses objectifs sont multiples et chiffrés, visant un impact tangible sur le développement économique.
- Une puissance de production nationale : l’usine affiche une capacité annuelle de 650 000 tonnes de fer et d’acier, destinée à répondre prioritairement aux besoins du marché local en fer à béton.
- Un catalyseur pour l’emploi : près de 450 emplois directs seront créés, une aubaine pour le bassin d’emploi de la région, sans compter les nombreux postes indirects qui en découleront.
- Une valeur ajoutée significative : la contribution de ce projet au PIB est estimée à 5,7 milliards de dinars, consolidant ainsi la souveraineté industrielle du pays.