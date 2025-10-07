Récupération du foncier industriel : Ghrieb passe la seconde et inaugure une nouvelle usine

La renaissance de cette usine s’inscrit dans une vaste démarche de reconquête du patrimoine industriel national. Le directeur général de Fondal, Zine El Abidine Ouis, en a fixé le cap. Il a présenté le projet comme ‘une nouvelle pierre dans l’édifice du tissu industriel national’. Cette réalisation s’insère directement dans le programme du président Tebboune.

De son côté, le directeur de l’Industrie de la wilaya de M’sila, Abdelaziz Harouz, a détaillé le processus de remise en état. Il a indiqué que les travaux de réhabilitation avaient connu « une cadence accélérée ces derniers mois« . Cette dynamique est le fruit d’un suivi rigoureux et d’une volonté politique affirmée.

Au-delà de ce site, le secteur industriel local connaît un véritable renouveau. En outre, Abdelaziz Harouz a mis en lumière la revitalisation globale de la wilaya. Il a évoqué une vaste opération d’assainissement du foncier industriel. Cette initiative a déjà permis l’examen de 1653 projets d’investissement depuis mars 2022.