Récupération des fonds transférés illégalement depuis l’Algérie : l’UE prête à apporter son soutien

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani a reçu le président de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, Ladislav Hamran.

En effet, selon un communiqué rendu public par le ministère des Affaires Etrangères, le Secrétaire général (SG) du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani a reçu hier, le mardi 14 mars 2023 le président de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, Ladislav Hamran, ou plusieurs questions ont été abordées dont celle des fonds pillés en Algérie.

La rencontre intervient dans le cadre des entretiens qu’avait eus lundi le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avec le Haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell.

Qu’en est-il de la récupération des fonds pillés en Algérie et transféré à l’étranger ?

Après avoir rappelé les engagements de Tebboune relatifs à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et la récupération des fonds transférés illicitement vers l’étranger, le SG du ministère a affirmé « la volonté politique qui anime les autorités algériennes pour lancer une coopération étroite avec l’Agence de l’UE pour la coopération judiciaire en matière pénale en vue de profiter de sa large expertise et de son expérience exceptionnelle en termes de gel, de confiscation et de récupération des fonds et actifs transférés illicitement vers l’étranger, outre le renforcement des relations de coopération entre les autorités judiciaires en Algérie et les pays membres de l’UE ».

Pour sa part, Ladislav Hamran a exprimé « la disponibilité de son instance et son engagement à apporter toutes les formes de soutien et d’assistance technique aux juridictions algériennes en matière d’investigations et de facilitation de la communication avec ses homologues européennes dans le traitement des dossiers relatifs à la récupération des fonds pillés en Algérie », conclut le communiqué.