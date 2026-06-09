Récupération de biens confisqués : l’État relance une usine de briques dans cette wilaya

L’unité de production de briques de Fenoughil, à Adrar, a repris son activité ce lundi. Bien confisqué récupéré par l’État, le site a été inauguré par le ministre de l’Industrie, Yahia Bachir, en présence de la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, et du wali d’Adrar, Fadil Douifi.

L’unité de Fenoughil fait partie d’un lot de biens confisqués que l’État a entrepris de remettre en activité en les confiant à des entreprises publiques. Dans ce cas précis, c’est le groupe GICA, spécialisé dans les matériaux de construction, qui a hérité du site via sa filiale Simca, lui donnant ainsi un cadre de gestion industrielle adapté à ce type de production. L’usine couvre environ 6 hectares, produit jusqu’à 300 000 tonnes de briques par an et offre 100 postes d’emploi directs.

L’usine de briques de Fenoughil : 6 hectares et 300 000 tonnes de capacité annuelle

Sur place, le ministre a parcouru les chaînes de fabrication et pris connaissance des différentes étapes de production, des conditions de déroulement du processus de fabrication et des aspects techniques liés à l’exploitation du site.

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Il a ensuite adressé plusieurs recommandations aux responsables de l’unité :

Exploiter les matières premières de manière rationnelle pour améliorer la qualité des intrants et accroître l’efficacité de la production

Renforcer les mesures de sécurité au sein du site et améliorer les conditions de travail des employés

au sein du site et améliorer les conditions de travail des employés Assurer un contrôle rigoureux à chaque étape de la fabrication pour que le produit fini réponde aux normes établies et reste compétitif sur le marché

Des biens confisqués reconvertis en unités de production

Yahia Bachir a souligné que cette remise en service illustre les efforts déployés pour valoriser les biens confisqués et les transformer en projets productifs. Contribuant ainsi à la création de richesse, au soutien du développement local et à la création d’emplois.

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La wilaya d’Adrar, territoire saharien aux ressources en matières premières abondantes, dispose d’un potentiel naturel adapté à ce type d’industrie. La brique reste un matériau de base très demandé dans une région où les chantiers de construction et d’infrastructure se multiplient. L’unité de Fenoughil, rattachée au groupe public GICA via sa filiale Simca, s’ajoute ainsi au réseau de sites industriels que l’État cherche à remettre en activité après leur confiscation.