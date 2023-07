Recul de l’activité des salles des fêtes, quelles alternatives préfèrent les Algériens ?

Le début de la saison des mariages et des fêtes coïncide avec la fin de l’année scolaire et l’annonce des résultats des examens, en attendant les résultats de l’examen du baccalauréat. En plus des fiançailles et des mariages, tout cela a redonné de la vitalité aux salles de réception, mais avec une certaine retenue, selon les représentants des salles de réception, car la demande a diminué de plus de 15% par rapport aux années précédentes. Quelles en sont les raisons ?

Une baisse d’activité depuis la pandémie de Covid-19. En effet, ce qui a été remarqué récemment, c’est la baisse de la demande pour les salles de réception, dont l’activité a diminué depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, et même après la fin de cette dernière, la situation est restée la même, ce qui a incité de nombreux propriétaires de ces salles à réduire leurs prix jusqu’à 30% en général.

Réorientation vers la location de villas et de piscines

Nous avons récemment remarqué que les familles se tournent vers la location de villas, de piscines et de certaines maisons luxueuses pour organiser leurs mariages, en raison de leur prix plus bas par rapport aux salles de réception, tandis que les mariages « sur les toits » et à domicile restent relativement modestes en raison de la chaleur estivale et du manque d’infrastructures appropriées.

Le président du Comité national des salles de réception, affilié à l’Association nationale des commerçants et artisans, Brixi Rekik, a attribué récemment la baisse de la demande pour les salles de réception aux augmentations de prix de tous les équipements nécessaires à l’organisation des mariages, des bonbons et des vêtements aux autres préparatifs, ainsi qu’à la location d’un appartement pour les jeunes mariés en cas d’absence d’une maison. Tout cela fait de la salle de réception un élément de luxe par rapport aux autres nécessités de la célébration du mariage.

Il a déclaré que la pandémie de Covid-19 a été la principale cause de la baisse d’activité des salles de réception, car de nombreuses familles ont opté pour célébrer leurs mariages dans des villas et des maisons louées, et cette solution temporaire s’est transformée en une tradition dans notre société, rivalisant ainsi avec l’activité des salles de réception officielles, malgré l’absence d’installations appropriées et les dangers auxquels les invités pourraient être exposés.