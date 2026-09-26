Recrutement en Algérie : le secteur de la santé ouvre 1 500 postes

Le ministère de la Santé a annoncé l’ouverture de 1 500 postes budgétaires destinés au recrutement d’aides-soignants de santé publique. L’opération concerne notamment les diplômés des établissements privés de formation paramédicale agréés, issus des promotions allant de 2013 à 2025.

Le secteur de la santé s’apprête ainsi à lancer une nouvelle opération de recrutement. Dans un communiqué publié vendredi 25 septembre, le ministère de la Santé a annoncé la mobilisation de 1 500 postes budgétaires. Ceux-ci seront utilisés pour le recrutement d’aides-soignants de santé publique.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des orientations du ministère visant à renforcer les établissements de santé en personnels qualifiés. De plus, les directions de la santé et de la population ainsi que les établissements de santé concernés ont été appelés à prendre les mesures nécessaires. Celles-ci serviront à entamer la procédure. Celle-ci sera menée conformément à la répartition des postes attribués à chaque wilaya.

Les diplômés des établissements privés concernés

L’un des principaux volets de cette opération concerne les diplômés des établissements privés de formation paramédicale agréés par le ministère de la Santé.

Selon le ministère, les aides-soignants issus de ces établissements et appartenant aux promotions allant de 2013 à 2025 pourront participer au concours de recrutement.

L’opération prend également en compte les diplômés de la formation paramédicale publique qui n’ont pas bénéficié d’une priorité dans les précédentes opérations de recrutement. Par ailleurs, sont aussi concernés les aides-soignants diplômés de l’École nationale de santé militaire.

Le ministère demande, par ailleurs, aux responsables concernés de veiller à une large diffusion des informations relatives à l’opération. Cela vise à garantir l’égalité et la transparence dans l’accès aux emplois publics.

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Une procédure encadrée pour l’étude des dossiers

Le communiqué précise que chaque candidat déposant son dossier devra recevoir un récépissé de dépôt. Ainsi, ce document permettra d’attester de sa participation à l’opération de recrutement.

Les commissions techniques examineront ensuite les dossiers. Elles vérifieront leur conformité.

Elles établiront des procès-verbaux pour consigner les dossiers acceptés et refusés. À l’issue de l’étude, elles publieront les listes des candidats admis et non admis.

Elles devront indiquer les motifs de rejet pour les dossiers concernés. D’ailleurs, cette procédure vise notamment à assurer la transparence du traitement des candidatures.

Le ministère rappelle également que les services concernés doivent respecter les critères prévus par la réglementation en vigueur. Notamment, il faut tenir compte de ceux définis dans la décision du 29 décembre 2021. Il faut aussi tenir compte de l’instruction ministérielle n°0416 du 17 avril 2022.

Les services concernés devront en outre assurer une coordination avec les services locaux de la Fonction publique au niveau des wilayas. Cette collaboration permettra ainsi de respecter les dispositions réglementaires applicables.

Enfin, le ministère de la Santé précise que les recrutements devront rester strictement limités au nombre de postes budgétaires attribués à cette opération.

Ensuite, les services concernés finaliseront les procédures administratives. Ils établiront les listes définitives des candidats retenus. Ils joindront à ces listes les documents requis.

Cette annonce ouvre ainsi une nouvelle possibilité d’accès à l’emploi public pour les aides-soignants concernés, notamment les diplômés des établissements privés de formation paramédicale agréés. De surcroît, l’opération est répartie selon les besoins et les postes disponibles dans les différentes wilayas.