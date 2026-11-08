Recrutement dans la santé en Algérie : 28 329 postes ouverts en 2027

Le secteur de la santé va ouvrir 28 329 nouveaux postes budgétaires en 2027, soit 3 842 de plus qu’en 2026. Les paramédicaux en recevront la grande majorité, avec 17 000 postes. Le budget du secteur dépasse par ailleurs 1 138 milliards de dinars. Ce que prévoit le projet de loi de finances.

Combien de postes dans la santé en 2027 ?

Le secteur de la santé ouvrira 28 329 nouveaux postes budgétaires en 2027, selon le projet de loi de finances. C’est 3 842 postes de plus qu’en 2026, a indiqué le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudene. La plupart de ces postes iront aux établissements publics de santé.

Le ministre a présenté ces chiffres lundi, lors de son exposé sur le budget du secteur devant la commission des finances de l’APN. D’après nos calculs, le nombre de nouveaux postes progresse d’environ 16 % en un an. Le ministère prévoit aussi de reconduire les recrutements réalisés en 2026.

Quels métiers de la santé recrutent en 2027 ?

Les paramédicaux sont les premiers concernés, avec 17 000 postes. Les sages-femmes de santé publique bénéficieront de 1 592 postes, et les enseignants en formation paramédicale de 154 postes. Au total, la filière paramédicale représente près des deux tiers des nouveaux postes, d’après nos calculs.

Les médecins généralistes recevront 2 000 postes, et les corps communs 1 000 postes. Les médecins spécialistes ne bénéficieront que de 33 nouveaux postes, selon l’exposé du ministre. Les autres postes ouverts concernent d’autres catégories de personnels, non détaillées.

Catégorie Postes en 2026 Postes en 2027 Paramédicaux 14 860 17 000 Sages-femmes de santé publique 1 937 1 592 Médecins généralistes 2 000 2 000 Médecins spécialistes 2 600 33 Enseignants en formation paramédicale — 154 Corps communs — 1 000 Total (toutes catégories) 24 487 28 329

Les chiffres de 2026 viennent de la présentation du budget 2026 par le ministre de la Santé. Ceux de 2027 viennent de son exposé du lundi devant la commission des finances de l’APN.

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Postes de santé 2027 : combien de plus qu’en 2026 ?

L’année 2027 compte 3 842 postes de plus que 2026, qui en comptait 24 487, comme le détaillait notre article sur le recrutement dans la santé en 2026. La hausse profite d’abord aux paramédicaux, avec 2 140 postes de plus, soit environ 14 % d’après nos calculs. Les postes de médecins généralistes restent au même niveau.

D’autres catégories reculent. Les postes de sages-femmes passent de 1 937 à 1 592, soit environ 345 de moins. Le recul le plus marqué concerne les médecins spécialistes.

Médecins spécialistes : pourquoi seulement 33 postes en 2027 ?

Le chiffre de 33 postes de médecins spécialistes pour 2027 figure dans la dépêche de l’APS consacrée à l’exposé du ministre devant la commission des finances de l’APN. Un an plus tôt, en présentant le budget 2026, le ministre avait annoncé 2 600 postes de spécialistes, comme le rapportait notre article sur le recrutement dans la santé en 2026. Sur le papier, le nombre de postes de spécialistes serait donc divisé par près de 80.

Ce chiffre diffère toutefois d’un autre décompte. Le quotidien Ennahar, qui s’appuie sur les documents du projet de loi de finances, fait état de 3 000 postes de médecins spécialistes pour 2027. Le ministère n’a pas expliqué cet écart ni la baisse annoncée par rapport à 2026.

Quel est le budget de la santé en Algérie en 2027 ?

Le budget de la santé atteint 1 138,72 milliards de dinars de crédits de paiement en 2027, en hausse de 8,64 % par rapport à 2026. Les autorisations d’engagement s’élèvent, elles, à 1 111,83 milliards de dinars, en hausse de 7,05 %. La santé se place ainsi au cinquième rang des secteurs ministériels.

Le secteur dispose aussi d’autres financements, comme le Fonds de lutte contre le cancer et le Fonds des urgences et des activités de soins médicaux. Le ministre a insisté sur une utilisation rationnelle de ces moyens et sur la numérisation de la gestion des hôpitaux. Il souhaite ainsi améliorer la prise en charge des patients.

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Médicaments, vaccins, scanners : que finance le budget santé 2027 ?

Le budget consacre 183 milliards de dinars à la Pharmacie centrale des hôpitaux, pour l’achat de médicaments destinés aux établissements publics. L’Institut Pasteur d’Algérie recevra 30 milliards de dinars pour fournir vaccins, sérums et réactifs aux hôpitaux. Ces crédits garantissent l’approvisionnement des services de soins.

Le ministère a aussi lancé des appels d’offres pour acheter 50 scanners et 20 appareils d’IRM, destinés aux hôpitaux publics. Ces équipements doivent réduire les délais d’attente pour les examens d’imagerie médicale. Les délais pour obtenir une IRM restent en effet longs dans de nombreuses wilayas.

Le ministre a enfin appelé à élaborer une carte sanitaire nationale. Elle doit permettre d’identifier les besoins de chaque région et d’orienter les investissements. L’objectif affiché est une répartition plus équitable des services de santé à travers le pays.

Comment postuler aux postes de santé en 2027 ?

Les recrutements ne commenceront qu’après l’adoption définitive de la loi de finances 2027. Ils passeront ensuite par les établissements publics de santé, selon leurs besoins et les procédures propres à chaque corps. Les candidats devront donc suivre les annonces des hôpitaux et des directions de la santé de leur wilaya.

Pour les paramédicaux et les sages-femmes, les écoles de formation paramédicale fournissent l’essentiel des futurs recrutés. Les 154 postes d’enseignants en formation paramédicale doivent d’ailleurs renforcer ces écoles. La répartition des postes par wilaya n’a pas encore été rendue publique.

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