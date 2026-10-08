Recrutement : 733 postes à pourvoir au ministère de la Justice

Le ministère de la Justice lance un concours de recrutement sur titre. Il concerne douze grades des corps communs et techniques, dont des ingénieurs d’État, des administrateurs et des comptables administratifs.

La Direction générale des Ressources humaines a précisé les grades, les conditions d’accès et le dossier à fournir. Le ministère de la Justice a publié l’annonce ce jeudi soir sur sa page Facebook.

Douze grades ouverts au recrutement

Le concours vise d’abord les ingénieurs. Il propose 31 postes d’ingénieur d’État en informatique, 3 en statistiques et 1 d’ingénieur-architecte. Il ouvre aussi 54 postes d’administrateur et 8 postes de traducteur-interprète.

Les techniciens supérieurs figurent également dans l’annonce. Le ministère recrute 43 techniciens supérieurs en informatique et 3 en habitat et urbanisme. Le concours offre aussi 13 postes de secrétaire de direction, 2 d’agent d’administration et 13 de secrétaire.

Deux grades concentrent l’essentiel des postes. Le ministère ouvre 329 postes de comptables administratifs et 233 postes de documentalistes archivistes. Ces deux grades représentent 562 postes. Selon nos calculs, le concours porte sur 733 postes au total.

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Des conditions d’accès selon chaque grade

Les candidats ingénieurs doivent détenir un diplôme d’ingénieur d’État ou un master dans la spécialité. Un titre équivalent est accepté. Les administrateurs doivent justifier d’une licence en droit, en sciences économiques, en sciences de l’information et de la communication ou en sciences politiques. D’autres filières sont aussi admises, comme la psychologie et la sociologie, sous conditions.

Les documentalistes archivistes doivent posséder une licence en économie des bibliothèques. Les traducteurs doivent détenir une licence en traduction et interprétation. Les comptables administratifs peuvent présenter plusieurs diplômes de technicien en comptabilité ou en gestion des stocks. Les secrétaires de direction relèvent d’une liste de qualifications propre à leur grade. Les agents d’administration doivent avoir achevé la troisième année secondaire.

Une répartition des postes à travers les juridictions

Les postes d’archiviste et de comptable ne se concentrent pas à Alger. Le ministère les répartit selon un tableau annexé à l’annonce. L’administration centrale reçoit 15 postes de ce type. Les cours, les tribunaux et les tribunaux administratifs se partagent les autres.

La juridiction de la cour d’Alger compte le plus grand nombre de postes, avec 30. Celle d’Oran en offre 19. Les cours de Tlemcen, de Batna et de Sétif en proposent respectivement 17, 16 et 16. Les autres postes concernent l’administration centrale.

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Un dossier complet à déposer dans un délai de 15 jours

Chaque dossier de candidature doit contenir une demande manuscrite et une copie de la carte d’identité nationale. Le candidat joint aussi une copie du diplôme avec le relevé de notes. Il remplit une fiche de renseignements disponible sur le site du ministère de la Justice (www.mjustice.dz) ou sur celui de la Fonction publique (concours-fonctionpublique.gov.dz).

Le dossier comprend également un justificatif de résidence, un extrait d’acte de naissance et deux photos d’identité sur fond blanc. Il inclut également deux certificats médicaux, l’un de médecine générale et l’autre de pneumologie, délivrés par un spécialiste. Les candidats mariés joignent un certificat de situation familiale. Ceux qui ont fait leur service national fournissent un justificatif de leur situation. Le ministère demande d’autres pièces selon les cas, comme les attestations d’ancienneté.

Les candidats disposent de 15 jours ouvrables à compter de la première publication de l’annonce. Ceux qui visent un poste de juridiction déposent leur dossier auprès de la cour, du tribunal ou du tribunal administratif concerné. Ceux qui visent un poste à l’administration centrale l’envoient au siège du ministère, au 08, Bir Hakem, El Biar, à Alger.

Une annonce à consulter dans le détail

Les candidats intéressés doivent vérifier les conditions de chaque grade. Le tableau annexé précise le nombre de postes par juridiction.

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