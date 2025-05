Recrutement : le test antidrogue obligatoire pour les candidats à l’emploi de ces secteurs

Le ministre de la Justice, Lotfi Boujemaa, a annoncé une nouvelle mesure visant à renforcer la lutte contre la consommation de drogues en Algérie. Désormais, toute personne souhaitant postuler à un emploi devra fournir un test médical négatif prouvant qu’elle ne consomme pas de drogues ni de substances psychotropes.

Cette annonce a été faite lors d’une séance de questions-réponses avec la commission des affaires juridiques du Parlement, dans le cadre de l’examen d’un projet de loi portant sur la prévention de la drogue et des substances psychotropes, ainsi que la répression de leur usage et de leur trafic illicites.

Selon Lotfi Boujemaa, ce nouveau dispositif s’inscrit dans une politique plus large de prévention et de protection des milieux professionnels. « La lutte contre la consommation de drogue ne doit pas se limiter à la rue ou aux établissements scolaires, elle concerne aussi le monde du travail », a-t-il affirmé.

Un test antidrogue désormais obligatoire pour postuler à un emploi

La mesure s’appliquera à l’ensemble des secteurs : les administrations, les établissements publics, les organisations à but non lucratif, les structures ouvertes au public, ainsi que les entreprises du secteur privé. Autrement dit, tout employeur pourra exiger de ses futurs collaborateurs un test de dépistage négatif comme condition préalable à leur embauche.

Cette obligation concerne en particulier les concours de recrutement dans la fonction publique, mais pourrait aussi s’étendre à d’autres formes d’embauche, selon les modalités qui seront fixées par voie réglementaire. Le ministère de la Justice entend ainsi prévenir les risques liés à la consommation de drogues sur les lieux de travail, tant en matière de sécurité que de productivité.

Travail et tolérance zéro : l’Algérie durcit ses règles face aux drogues

La proposition a suscité un vif intérêt au sein de la commission parlementaire, certains députés y voyant un levier de moralisation et de responsabilisation dans la vie professionnelle. D’autres, plus prudents, ont évoqué la nécessité de garantir le respect des droits individuels et la confidentialité des résultats médicaux.

Le projet de loi dans lequel s’inscrit cette mesure prévoit par ailleurs de renforcer les sanctions contre le trafic et l’usage illégal de drogues, tout en mettant l’accent sur la prévention et l’accompagnement des personnes dépendantes.

Avec cette initiative, le gouvernement affiche clairement sa volonté de faire de la lutte contre la drogue une priorité nationale, en impliquant non seulement les autorités judiciaires, mais aussi les acteurs économiques et sociaux.