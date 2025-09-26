Recrutement : Le ministère de l’Agriculture ouvre ses portes à la nouvelle génération de talents

L’agriculture occupe une place stratégique dans l’économie algérienne. Elle représente non seulement un secteur vital pour la sécurité alimentaire, mais également un levier majeur de diversification économique face à la dépendance aux hydrocarbures. Dans ce contexte, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural lance un appel inédit aux jeunes diplômés et professionnels : contribuer activement à la transformation et à la modernisation du secteur agricole.

Le ministère souhaite attirer une nouvelle génération d’hommes et de femmes passionnés, prêts à mettre leur expertise au service de projets d’envergure. Cette démarche s’inscrit dans une vision claire : construire une agriculture plus performante, durable et innovante.

Le programme de recrutement vise à intégrer des profils variés au sein de l’administration centrale et des directions locales. L’objectif est de mobiliser des compétences multiples afin de répondre aux défis complexes du secteur :

Technologies agricoles et digitalisation : de l’usage des drones à l’intelligence artificielle pour le suivi des cultures.

: de l’usage des drones à l’intelligence artificielle pour le suivi des cultures. Agronomie et sciences de la terre : améliorer la productivité tout en préservant les ressources naturelles.

: améliorer la productivité tout en préservant les ressources naturelles. Finance et gestion : développer des mécanismes de financement modernes, adaptés aux exploitations agricoles.

: développer des mécanismes de financement modernes, adaptés aux exploitations agricoles. Développement rural et social : soutenir l’inclusion des petits agriculteurs et renforcer la résilience des territoires.

En ouvrant ces postes, le ministère envoie un message clair : l’avenir de l’agriculture algérienne se construira avec l’énergie et les idées des jeunes générations.

Les professionnels qui rejoindront l’institution auront la possibilité de travailler sur des projets concrets, allant de la modernisation des infrastructures hydrauliques à la promotion de l’agriculture durable. Ils participeront également à la mise en place de politiques publiques essentielles pour la souveraineté alimentaire du pays.

Cette initiative constitue donc une opportunité unique pour les jeunes talents : contribuer non seulement à leur carrière, mais aussi à une mission d’intérêt national.

Comment postuler ?

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur curriculum vitae par email à l’adresse suivante : careers@madr.gov.dz.

Le ministère rappelle que les candidatures seront étudiées avec attention et que les profils retenus bénéficieront d’un accompagnement pour s’intégrer rapidement dans leurs nouvelles missions.

En ouvrant ses portes à une nouvelle génération de talents, le ministère de l’Agriculture confirme sa volonté d’accélérer la modernisation du secteur. L’Algérie a besoin d’ingénieurs, d’économistes, de technologues et de spécialistes passionnés pour bâtir une agriculture capable de relever les défis du XXIᵉ siècle. Pour les jeunes professionnels, il s’agit d’une chance unique de participer à une transformation historique