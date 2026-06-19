Recrutement : le ministère de la Santé ouvre 24 487 postes d’emploi pour 2026

Le ministère de la Santé a fait une annonce qui risque de ravir les chercheurs d’emploi. Avec l‘ouverture de 24 487 postes d’emploi au titre de l’année 2026, la tutelle engage une opération de recrutement massif destinée à consolider l’encadrement humain des établissements publics de santé à travers tout le territoire national.

L’annonce, formalisée par la correspondance officielle n° 556 datée du 17 juin 2026, fixe au jeudi 25 juin 2026 la date butoir pour la répartition de ces postes sur la plateforme numérique dédiée.

Parmi les 24 487 postes mis en jeu, c’est le corps paramédical qui rafle la mise avec 14 860 postes, soit plus de la moitié du volume global. Un signal clair sur les priorités du ministère, dans un secteur où le manque d’infirmiers et de techniciens de santé se fait cruellement sentir sur le terrain.

Derrière ce premier bloc, la répartition s’organise ainsi : 3 000 postes sont réservés aux travailleurs contractuels, 2 600 aux praticiens médicaux spécialistes et 2 000 aux praticiens généralistes. Les sages-femmes de la santé publique bénéficient, quant à elles, de 1 937 postes spécifiquement dédiés. Les administrateurs principaux des services de santé se voient attribuer 90 postes.

Par ailleurs, le ministère a alloué 2 000 postes supplémentaires à des grades jugés prioritaires : 1 500 postes pour le grade d’aide-soignant, destinés aux diplômés des écoles privées agréées, et 500 postes pour le grade de pharmacien général de la santé publique de première catégorie.

Une plateforme numérique rénovée pour une gestion plus rigoureuse des postes

Au-delà des chiffres, c’est la méthode qui retient l’attention. Le ministère a introduit des modifications substantielles sur sa plateforme numérique de répartition, avec notamment la création d’une rubrique spécifique pour la collecte des pièces justificatives liées aux postes en cours de traitement. L’objectif affiché : supprimer les zones grises et garantir une exploitation optimale des postes financiers disponibles.

Les services de wilaya doivent mettre à jour l’intégralité des données figurant sur la plateforme, conformément aux documents de gestion que les services de contrôle préalable ont visés.

Cela concerne les opérations de promotion, de mise en disponibilité, de démission, de mise à la retraite et toutes les situations administratives ayant un impact direct sur l’occupation des postes. Le ministère a été explicite : toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour boucler l’opération avant l’échéance du 25 juin.

Cette démarche de numérisation s’inscrit dans la continuité d’un chantier plus large. En mai 2026, le ministère avait déjà lancé une plateforme dédiée à la reconnaissance des diplômes paramédicaux, accessible sur equivalence.sante.gov.dz, permettant aux candidats de suivre leur dossier en temps réel.

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Renforcer les structures nouvellement créées : une priorité nationale

Cette opération ne se résume pas à un simple exercice comptable. Elle s’inscrit, selon la correspondance ministérielle, dans l’exécution directe des instructions du ministre de la Santé visant à améliorer la prise en charge sanitaire des citoyens, en particulier dans les structures nouvellement créées qui peinent à atteindre leur plein régime faute de personnel suffisant.

La révision des tableaux des postes d’emploi au niveau des établissements publics de santé constitue l’autre volet de cette opération. Un travail de fond, moins visible mais tout aussi stratégique, qui conditionne la capacité réelle des hôpitaux à absorber ces nouvelles recrues.

Ce recrutement massif intervient dans un contexte où la fonction publique sanitaire cherche à rattraper plusieurs années de sous-encadrement. En janvier 2026, la direction générale de la fonction publique avait accordé une autorisation exceptionnelle à huit corps du secteur de la santé pour organiser des concours de recrutement et des examens de promotion, malgré des textes réglementaires encore en cours de finalisation.

Vigilance requise face aux fausses annonces de concours

Un dernier point mérite d’être souligné. En avril 2026, le ministère a formellement démenti une annonce de concours d’aides-soignants totalement fabriquée, qui circulait massivement sur les réseaux sociaux sous une apparence officielle trompeuse.

Face à la multiplication de ces fausses informations, les autorités invitent les candidats à consulter uniquement les canaux officiels du ministère et les plateformes gouvernementales certifiées afin de s’informer sur les modalités de recrutement.

Pour cette opération de recrutement santé 2026, toutes les informations valides transitent exclusivement par la plateforme numérique officielle du ministère et les directions de la santé de wilaya.