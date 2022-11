Recrutement : l’ambassade US en Algérie cherche ces deux profils

Le marché de l’emploi est très compétitif et malgré les offres d’emploi qui inondes les sites dédiés aux petites annonces, beaucoup d’Algériens peinent à trouver de vraies opportunités.

C’est dans ce cadre que l’ambassade des Etat-Unis en Algérie revient avec une nouvelle qui risque de ravir beaucoup de personnes. En effet ce vendredi 4 novembre 2022, elle a publié deux offres d’emploi.

La première offre concerne le poste d’analyste de données d’utilité publique, alors que la seconde concerne celui de technicien en électricité. L’ambassade des États-Unis a de ce fait communiqué un lien permettant aux intéressés de postuler mais aussi les conditions et les pré requis à avoir.

Ambassade des États-Unis : quelles conditions pour postuler ?

En toute transparence, l’ambassade des Etats-Unis a donné les critères de présélection des candidats pour les deux postes à pouvoir.

En ce qui concerne le poste d’analyse de données d’utilité publique, celui ci doit avoir « au moins trois ans d’expérience dans l’analyse des donnes, le traitement de grands ensembles de donnés et de bases de données relationnelles, la surveillance, le reporting et le suivi des performances à l’aide d’outils de visualisation de données ». De plus, l’ambassade précise les personnes intéressées par ce poste doivent être diplômé dans le domaine. Les diplôme requis ont été mentionnés, il faut donc une licence en statistiques, en administration des affaires ou en gestion des organisations.

En ce qui concerne le poste de technicien électricien, les critères sont tout autres. Dans un premier temps il est demandé aux candidats d’être munis d’un « certificat de fin d’études secondaires, et une attestation de fin de programme de formation professionnelle » octroyés par une structure agréée et reconnue dans ce domaine. En plus, les personnes voulant envoyer leurs candidatures doivent s’assurer d’avoir au moins trois ans d’expérience à leur actif, et ce dans le domaine et de la réparation et l’entretien d’équipements et de systèmes électriques, ainsi que dans les systèmes de production et de distribution d’électricité, la réparation et les circuits de contrôle.

Cette opportunité proposée par l’ambassade des États-Unis en Algérie offre une autre perspective aux personnes concernées par ces secteurs d’activité.