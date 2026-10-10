125 000 recrutements prévus en 2027, voici les secteurs qui vont embaucher en Algérie

Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit la mobilisation de 125 675 postes budgétaires au sein de la fonction publique algérienne. Ce total comprend 82 948 nouveaux postes et 42 727 postes vacants à pourvoir. Les secteurs de l’Éducation nationale et de la Santé devraient concentrer l’essentiel des nouvelles créations, selon les données présentées dans le rapport relatif au projet de loi de finances pour l’année prochaine.

L’année 2027 devrait être marquée par un renforcement des effectifs de la fonction publique en Algérie. Selon les prévisions du projet de loi de finances, 82 948 nouveaux postes budgétaires sont programmés afin de répondre aux besoins des différents secteurs publics.

Le secteur de l’Éducation nationale arrive en tête avec 46 223 postes prévus. Il est suivi par le secteur de la Santé, qui devrait bénéficier de 28 329 postes supplémentaires. Ces deux secteurs regroupent ainsi la grande majorité des créations annoncées pour 2027.

D’autres départements ministériels sont également concernés par cette programmation. L’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique devrait bénéficier de 2 800 postes, tandis que le secteur des Finances en compte 2 518.

La Solidarité nationale devrait, pour sa part, disposer de 1 034 postes supplémentaires. Le Commerce intérieur figure également parmi les secteurs concernés, avec 500 postes prévus.

Cette répartition traduit la place importante accordée aux secteurs de l’éducation et de la santé dans les prévisions de recrutement de l’État pour le prochain exercice budgétaire.

Plus de 42 000 postes vacants à pourvoir

Au-delà des nouvelles créations, le projet de loi de finances 2027 prévoit également de procéder au recrutement sur 42 727 postes budgétaires actuellement vacants. Il s’agit de postes déjà existants, mais qui ne sont pas encore pourvus.

Parmi eux, 13 328 postes relèvent des établissements publics à caractère administratif (EPA). Leur pourvoi doit contribuer à répondre aux besoins en personnel des structures concernées.

En additionnant les 82 948 nouvelles créations aux 42 727 postes vacants, le nombre total de postes à mobiliser en 2027 atteint ainsi 125 675.

Ces prévisions s’inscrivent dans la continuité des mesures engagées en 2026, notamment dans les secteurs de l’Éducation nationale, de la Santé et de la Protection civile. Le budget prévu doit également tenir compte des conséquences financières des recrutements réalisés durant l’année en cours.

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Une masse salariale en hausse en 2027

La programmation de ces postes s’accompagne d’une augmentation des dépenses consacrées aux personnels. Selon les données du projet de loi de finances, les dépenses de personnel devraient atteindre 5 916,8 milliards de dinars en 2027, contre 5 768,8 milliards de dinars dans les crédits révisés de 2026.

Cette évolution représente une hausse d’environ 148 milliards de dinars, soit 2,6 %. Les dépenses de personnel devraient ainsi représenter près de 33,1 % des crédits de paiement prévus dans le budget de l’État pour 2027.

La masse salariale globale est, quant à elle, estimée à environ 6 087 milliards de dinars, en tenant compte notamment des établissements publics à caractère administratif.

Ces enveloppes doivent couvrir les besoins liés aux nouveaux recrutements, au pourvoi des postes vacants, aux promotions périodiques des fonctionnaires ainsi qu’aux incidences financières des promotions et des indemnités. Elles prennent également en compte la révision de certains régimes indemnitaires.

Il convient toutefois de préciser que les chiffres annoncés correspondent aux prévisions du projet de loi de finances pour 2027. Ils ne constituent pas, à eux seuls, une annonce de l’ouverture immédiate de tous les concours de recrutement. Les modalités de recrutement, les calendriers et les conditions de candidature dépendront des annonces officielles des secteurs concernés.