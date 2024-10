Recrutement en cours : De nouvelles opportunités s’ouvrent dans ces secteurs

La Direction Générale des Télécommunications Nationales (DGTN) a annoncé l’ouverture d’un concours sur la base des diplômes pour 134 postes techniques.

Quels sont les postes à pourvoir ?

Le concours concerne plusieurs postes techniques :

Inspecteur technique spécialisé : 60 postes

: 60 postes Assistant technique spécialis é : 34 postes

é : 34 postes Agent d’exploitation : 40 postes

Pour participer, les candidats doivent etre de nationalité algérienne, avoir entre 18 et 30 ans pour les Agents d’exploitation, ou 21 et 30 ans pour les Assistants techniques spécialisés, ainsi qu’être capable de travailler de jour et de nuit, et pouvoir rejoindre tout lieu de travail désigné par la DGTN.

Quelles sont les étapes d’inscription ?

L’inscription se fait en ligne via le lien dgtn.ent.dz . Le dossier de candidature doit inclure les pièces suivantes :

Demande manuscrite

Carte d’identité valide

Diplôme ou certificat scolaire avec relevés de notes

Fiche de renseignements téléchargée sur le site

Quels sont les documents supplémentaires requis pour les admis ?

En cas d’admission, le candidat doit compléter son dossier avec :

Certificat de nationalité algérienne

Attestation du service national

Casier judiciaire

Certificats médicaux

Photos d’identité, etc.

Quels sont les avantages de ce concours ?

Les candidats retenus auront l’opportunité de travailler dans un secteur important pour le développement technologique du pays.

Ils intégreront des équipes spécialisées en télécommunications, un domaine en expansion avec de réelles perspectives d’évolution.

La date limite pour les inscriptions est fixée à 15 jours après la publication de l’annonce dans la presse. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel du concours.

Concours pour le poste de « Superviseur de l’éducation »

Parallèlement, le Ministère de l’Éducation nationale a lancé le concours pour le poste de Superviseur de l’éducation 2024. Ce poste est essentiel dans le secteur éducatif, contribuant directement à l’orientation et au soutien des étudiants.

Quelles sont les étapes pour s’inscrire ?

Les candidats doivent suivre plusieurs étapes pour s’inscrire avec succès :

Visiter la plateforme électronique officielle du ministère et sélectionner l’option « Concours national de recrutement ». Choisir le poste de Superviseur de l’éducation et remplir le formulaire en ligne avec précision. Télécharger les documents requis et obtenir un reçu de dépôt de candidature, tout en réglant les frais par carte bancaire.

Les conditions pour participer à ce concours incluent :

Être de nationalité algérienne avec résidence permanente en Algérie.

Avoir une expérience antérieure dans le domaine de l’éducation.

Être inscrit sur la plateforme numérique du ministère.

Quels documents sont requis ?

Les candidats doivent fournir :

Une copie de la carte de résidence.

Un extrait de naissance.

Un relevé de notes académique.

Deux certificats médicaux attestant de leur aptitude.

La période d’inscription est ouverte jusqu’au 13 octobre 2024.

Pour plus de détails, on vous conseille de consulter le site officiel du ministère de l’Éducation.