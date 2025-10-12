Recrutement DGSN : plus de 22 000 postes ouverts, âge maximal relevé… tout savoir

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) vient d’annoncer l’ouverture d’un concours national pour le recrutement et la formation de 22 186 agents de police, hommes et femmes confondus.

Un chiffre conséquent qui traduit la volonté de renforcer les rangs de la police algérienne à travers tout le territoire. Particularité notable de cette édition, la limite d’âge a été exceptionnellement relevée à 27 ans, offrant ainsi une nouvelle chance à de nombreux jeunes candidats.

Concours de recrutement massif et critères assouplis

Cette nouvelle vague de recrutement concerne 19 186 postes pour les hommes et 3 000 pour les femmes, répartis sur l’ensemble du territoire national. La DGSN précise que la sélection s’effectuera par voie de concours sur épreuves, selon les dispositions légales encadrant les emplois relevant des corps de la Sûreté nationale.

L’un des points les plus marquants de cette campagne reste la hausse de l’âge maximal, désormais fixé à 27 ans au lieu de la limite habituelle. Une mesure exceptionnelle qui vise à élargir le bassin de candidatures et à encourager davantage de jeunes Algériens à intégrer les forces de sécurité.

La DGSN recrute : conditions d’admission et exigences physiques

Les candidats doivent remplir plusieurs critères :

Être de nationalité algérienne .

. Avoir entre 19 et 27 ans à la date du concours.

à la date du concours. Détenir un niveau de troisième année secondaire complète .

. Jouir de leurs droits civiques et présenter une bonne conduite et moralité .

et présenter une . Être apte au service de jour comme de nuit , après un examen médical.

, après un examen médical. Mesurer au moins 1,70 m pour les hommes et 1,65 m pour les femmes .

et . Avoir une acuité visuelle de 15/20 sans correction (minimum 7/10 pour un œil).

(minimum 7/10 pour un œil). Être en règle vis-à-vis du service national ou bénéficier d’une dispense non médicale.

Les candidats devront également réussir l’ensemble des épreuves de sélection prévues par la DGSN.

Rejoindre la police algérienne : dossier de candidature et dépôt des fichiers

Le dossier de candidature comprend notamment :

Une demande manuscrite ,

, Une copie de la carte d’identité nationale ,

, Une attestation scolaire originale et quatre copies de la classe de troisième année secondaire,

et de la classe de troisième année secondaire, Une fiche d’informations à remplir (disponible sur le site internet de la DGSN),

à remplir (disponible sur le site internet de la DGSN), Une attestation de résidence.

Les dossiers doivent être déposés à partir de la date de la première publication de l’annonce, auprès des services de police locaux.

Les candidats retenus définitivement devront ensuite compléter leur dossier avant le début du stage de formation, notamment avec :

Une copie de la pièce justifiant la situation vis-à-vis du service national ,

, Trois certificats médicaux (médecine générale, ophtalmologie et pneumologie),

(médecine générale, ophtalmologie et pneumologie), Deux actes de naissance n°7 ,

, Une attestation de mesure de la taille ,

, Un certificat de famille pour les personnes mariées,

pour les personnes mariées, Deux photos d’identité récentes.

Par ce concours d’envergure nationale, la DGSN offre à des milliers de jeunes la possibilité de rejoindre une institution essentielle au maintien de la sécurité et de l’ordre public. En assouplissant certaines conditions, notamment celle de l’âge, la police nationale entend favoriser l’inclusion et la diversité au sein de ses effectifs, tout en renforçant sa présence sur le terrain.