Recrutement des enseignants : Saâdoui fixe la date de reprise des concours

Le ministère de l’Éducation prépare un recrutement massif pour répondre à la pression démographique et renforcer les effectifs pédagogiques.

Lors d’une séance de travail avec les syndicats, le ministre Mohamed Seghir Saâdoui a confirmé que le concours national de recrutement des enseignants sera officiellement annoncé la semaine prochaine. Marquant le coup d’envoi d’une opération attendue depuis plusieurs années.

Le secteur éducatif, confronté à une pression croissante liée à l’arrivée annuelle d’un million de nouveaux élèves en première année primaire, voit dans cette initiative un levier essentiel pour garantir la qualité de l’enseignement et élargir l’accès aux établissements scolaires.

Priorité aux diplômés des Écoles normales supérieures pour un encadrement renforcé

Le ministre a souligné que le recrutement se concentrera principalement sur les diplômés des Écoles normales supérieures (ENS). Identifiés comme les profils les plus aptes à répondre aux besoins croissants d’encadrement pédagogique.

« La coordination avec le ministère de l’Enseignement supérieur se poursuit pour élargir le réseau des ENS et finaliser les recrutements en fonction des besoins réels du secteur », a précisé Saâdoui.

Cette orientation vise à assurer non seulement la disponibilité d’enseignants qualifiés. Mais également une meilleure répartition des ressources humaines sur l’ensemble du territoire national.

Révision du statut particulier : vers plus d’équité entre les corps

Le ministère a également annoncé la révision du décret exécutif 25-54 relatif au statut particulier des personnels de l’Éducation nationale. En mettant l’accent sur les insuffisances relevées pour les services économiques et autres corps.

Une commission sectorielle a élaboré des propositions basées sur les référentiels juridiques et organisationnels, dans le souci d’assurer l’équité entre les différents corps. Le ministre a demandé que ces propositions fassent l’objet d’un consensus syndical avant leur mise en œuvre.

Inspection, activités scolaires et transfert progressif de missions

Par ailleurs, le ministre organisera une conférence nationale des inspecteurs les 20 et 21 décembre à Constantine, consacrée au rôle de l’inspection dans l’amélioration des performances des établissements. Il invite les syndicats à y participer afin de renforcer la collaboration autour de ces enjeux stratégiques.

En outre, le ministère a mis en place une commission inter-ministérielle pour étudier le transfert progressif de certaines missions des écoles primaires depuis les collectivités locales. Il prévoit des mesures immédiates pour renforcer les effectifs et améliorer la gestion des cantines scolaires, avec une application partielle dès cette année et une mise en œuvre complète à la prochaine rentrée.