Recrutement des enseignants : Saâdaoui annonce la reprise des concours

Le ministre Mohamed Seghir Saâdaoui a levé le voile, ce dimanche, sur deux annonces. La réouverture imminente des concours de recrutement des enseignants et une réforme en profondeur des programmes de l’école primaire. Deux chantiers décisifs pour une école en quête d’un nouveau souffle.

C’est depuis la cour du lycée El Idrissi, à Alger, que le ministre de l’Éducation nationale a livré ses intentions, en marge du coup d’envoi de l’examen du baccalauréat. Interrogé lors d’une conférence de presse improvisée, Mohamed Seghir Saâdaoui a confirmé un retour attendu. Celui des concours de recrutement pour les enseignants.

Gelés depuis la crise sanitaire, ces concours n’avaient pas été organisés durant les dernières années, la tutelle ayant opté pour des recrutements par voie de contrat, dans un contexte d’urgence. Aujourd’hui, le ministère entend remettre de l’ordre dans le processus.

Saâdaoui annonce une réouverture attendue des concours, mais ciblée selon les besoins

Le ministre a précisé que cette relance des concours de recrutement ne se fera pas de manière automatique. Mais bien en fonction « des besoins réels du secteur ».

« Durant la pandémie de Covid-19, nous avons été contraints de recourir au recrutement par contrat, faute de pouvoir organiser des concours dans des conditions sanitaires acceptables », a rappelé Saâdaoui.

Cette reprise devrait permettre, selon lui, de consolider le corps enseignant avec des profils mieux intégrés dans le long terme, tout en répondant aux lacunes identifiées dans certaines disciplines ou régions.

🟢 À LIRE AUSSI : Revalorisation des pensions de retraite en Algérie : l’ONR dénonce un « mutisme préoccupant »

Ce qu’il faut retenir :

Les concours seront lancés « prochainement », sans date précise à ce stade.

Leur organisation dépendra de la cartographie des besoins élaborée par la tutelle.

Ce retour vise à sortir du système transitoire du contrat, instauré depuis 2020.

Un remaniement complet des programmes à l’école primaire en cours

Mais la réforme ne s’arrête pas au recrutement. L’autre annonce forte concerne l’école primaire, où une révision en profondeur des programmes est déjà bien engagée.

Mohamed Seghir Saâdaoui a révélé que le ministère mène actuellement un « travail de fond » sur les premières années du cycle fondamental. De plus, il y aura une réforme globale du système éducatif. Afin d’améliorer la qualité de l’enseignement. Qui reste l’un des piliers essentiels de l’éducation et de la formation.

🟢 À LIRE AUSSI : Le ministère de l’Éducation dévoile son plan pour désengorger les écoles

En outre, une Commission nationale de la qualité de l’enseignement a été installée pour mener cette refonte. Celle-ci a concentré ses efforts sur les trois premières années du primaire. Le ministre a indiqué que : « La commission a déjà achevé son travail sur les niveaux de première, deuxième et troisième années du primaire. Les résultats seront annoncés prochainement. »

Une fois ce premier palier franchi, le ministère compte élargir la réforme aux classes de quatrième et cinquième années, dans une logique de continuité et d’harmonisation.

Vers une école plus adaptée aux réalités pédagogiques et scientifiques

Au-delà de la simple mise à jour des contenus, l’objectif affiché est de bâtir « une école cohérente avec les exigences contemporaines et les besoins concrets des élèves à chaque étape de leur parcours ».

Cette réforme ambitionne de prendre en compte :

Le niveau cognitif des élèves selon leur âge ;

Les évolutions des savoirs scientifiques ;

Les besoins pédagogiques par cycle et par discipline ;

Une meilleure intégration des nouvelles technologies éducatives.

Le tout en favorisant une approche plus adaptée, plus claire et moins chargée, afin de permettre aux élèves de mieux assimiler les bases dès les premières années de scolarité.