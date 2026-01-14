Recrutement des enseignants : prolongation exceptionnelle des inscriptions dans ces wilayas

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, mercredi soir, une prolongation exceptionnelle des délais d’inscription aux concours de recrutement sur la base des diplômes pour l’accès aux postes d’enseignants. Cette décision vise à répondre à des besoins spécifiques enregistrés dans certaines matières et wilayas, dans un contexte marqué par un manque de candidats locaux.

Selon le communiqué officiel, cette mesure exceptionnelle s’inscrit dans le cadre de l’organisation des concours de recrutement et a pour objectif d’assurer une couverture pédagogique suffisante à travers l’ensemble des établissements scolaires concernés.

Des inscriptions prolongées jusqu’au 20 janvier

Initialement fixée à une période plus courte, la phase d’inscription a été prolongée de manière exceptionnelle du 15 au 20 janvier en cours. Le ministère explique que cette décision a été prise après avoir constaté l’épuisement des listes de candidats dans certaines wilayas, notamment pour des spécialités où la demande reste élevée.

Cette prolongation vise ainsi à permettre à d’autres candidats, y compris ceux issus d’autres wilayas, de postuler afin de combler les postes vacants et garantir la continuité du service public de l’éducation.

Dérogation exceptionnelle sur la carte de résidence

Parmi les mesures annoncées figure également une dérogation exceptionnelle concernant la présentation de la carte de résidence. Cette dispense est accordée uniquement aux candidats concernés par les matières et les wilayas visées par le manque de postulants.

Le ministère précise toutefois que cette mesure reste strictement encadrée et limitée aux cas où les candidatures locales ont été entièrement épuisées. Elle ne remet pas en cause le principe général de priorité accordée aux résidents des wilayas concernées.

Inscriptions exclusivement en ligne

Les autorités ont rappelé que les inscriptions aux concours se font exclusivement via la plateforme électronique de l’Office national des examens et concours. Les candidats doivent suivre les mêmes étapes, conditions et modalités que celles définies initialement pour le concours de recrutement.

Cette procédure numérique vise à garantir la transparence, l’égalité des chances entre les candidats et une meilleure organisation du processus de sélection. Le ministère invite ainsi les postulants à vérifier attentivement leurs dossiers avant validation afin d’éviter tout rejet administratif.

Une mesure exceptionnelle et encadrée

Dans son communiqué, le ministère de l’Éducation nationale a tenu à souligner le caractère exceptionnel de cette prolongation. Celle-ci n’est appliquée qu’après l’épuisement total des candidats de la wilaya concernée, afin de préserver l’équilibre régional et répondre aux besoins réels du terrain.

Les autorités ont également insisté sur le fait que, dans tous les cas, la priorité demeure accordée aux résidents des wilayas concernées. Cette approche vise à encourager l’emploi local tout en garantissant la disponibilité d’enseignants qualifiés dans l’ensemble des établissements.

À travers cette décision, le ministère cherche à assurer une rentrée scolaire stable et à renforcer l’encadrement pédagogique, tout en maintenant les principes d’équité et de bonne gouvernance dans le recrutement des enseignants.