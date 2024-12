Recrutement des enseignants : Le ministre de l’Éducation fait le point sur les nouvelles règles

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a détaillé les critères rigoureux régissant le recrutement des enseignants en Algérie.

Interrogé par un député à l’Assemblée populaire nationale, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui a souligné que le recrutement dans le secteur de l’éducation est strictement réglementé afin de répondre aux besoins pédagogiques spécifiques à chaque matière, niveau scolaire et région.

Selon Saâdaoui, le recrutement des enseignants se fait principalement parmi les candidats ayant suivi une formation spécialisée dans les établissements de formation agréés, tels que les Écoles Supérieures.

Ces derniers bénéficient d’une priorité dans le recrutement, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 octobre 2008, relatif au statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps de l’éducation nationale.

Dans le cas où les postes vacants ne seraient pas pourvus par ces voies, le ministre a indiqué que des concours externes pourraient être organisés de manière exceptionnelle, et ce, afin de garantir le droit à l’éducation, inscrit dans la Constitution.

Le recours au recrutement contractuel d’enseignants est également envisagé, mais uniquement en cas de nécessité absolue pour assurer la continuité de l’enseignement.

Le ministre a rappelé que toutes ces procédures sont encadrées par un cadre législatif et réglementaire rigoureux. Il a notamment cité le décret interministériel du 10 mars 2016, qui énumère de manière exhaustive les diplômes et qualifications requis pour le recrutement et l’avancement dans certains grades de l’éducation nationale.

Ces exigences sont déterminées en fonction des programmes scolaires en vigueur pour chaque matière et niveau.

Saâdaoui a affirmé que ce décret avait été élaboré en concertation avec les ministères de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Fonction publique.

Il a souligné l’importance de respecter strictement les dispositions de ce texte, afin de garantir la qualité de l’enseignement et de préserver l’intégrité du système éducatif.

Saâdaoui appelle au dialogue pour redynamiser l’éducation

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a lancé un appel pressant, samedi dernier, en faveur d’un dialogue constructif et d’une participation active de tous les acteurs du secteur pour relever les défis de l’éducation en Algérie.

Lors d’une rencontre avec les représentants des organisations syndicales, le ministre a souligné l’importance primordiale de travailler main dans la main pour améliorer le rendement du système éducatif et atteindre les objectifs fixés.

« Le développement du secteur et la réalisation des objectifs escomptés impliquent d’adopter le dialogue et l’action participative” a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de « remédier aux insuffisances et de renforcer les points forts ».

Pour concrétiser cette volonté de dialogue, Saâdaoui a annoncé la mise en place d’un calendrier régulier de rencontres avec les syndicats, afin d’assurer une coordination étroite sur toutes les questions liées à l’éducation. « les portes du ministère sont ouvertes », a-t-il assuré.

Par ailleurs, le ministre a adressé ses meilleurs vœux de succès aux élèves qui s’apprêtent à affronter les examens du premier trimestre à partir de mardi prochain.