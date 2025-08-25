Recrutement des enseignants du CEM et du lycée : candidatures en ligne ouvertes dès aujourd’hui

Le ministère de l’Éducation nationale a donné le coup d’envoi, ce lundi, de l’opération de recrutement d’enseignants contractuels. Dès midi et jusqu’au 31 août 2025 à minuit, les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme numérique dédiée, tawdif.education.dz.

Dans un communiqué, le ministère précise que cette ouverture exceptionnelle vise à pourvoir les postes vacants. Les candidats doivent impérativement être titulaires des diplômes mentionnés dans la liste des qualifications requises, consultable sur le même lien.

L’ÉDUCATION RECRUTE : Les conditions de candidature et les dates clés

Pour postuler, les candidats doivent soumettre leur dossier en ligne en téléchargeant les documents suivants :

Une copie du diplôme dans la spécialité demandée.

Une copie de la carte de résidence.

Un justificatif de situation vis-à-vis du service national, valide à la date d’installation.

Le processus se déroulera selon un calendrier précis :

4 septembre 2025 : Les résultats de la sélection automatique seront communiqués aux candidats sur leur compte personnel.

Du 4 au 6 septembre 2025 : Les candidats retenus, en fonction des postes disponibles, pourront choisir les établissements où ils souhaitent être affectés.

9 septembre 2025 : Les affectations définitives seront annoncées sur la plateforme.

14 septembre 2025 : Les candidats sélectionnés devront se présenter dans leur établissement d’affectation pour recevoir leur décision de nomination et signer leur procès-verbal d’installation.

Le ministère prévient que tout candidat n’ayant pas rejoint son poste au plus tard le 16 septembre 2025 sera considéré comme démissionnaire. Sa nomination sera annulée, et la direction de l’éducation pourra alors désigner le candidat suivant sur la liste d’attente.

Le ministère insiste sur le principe de la spécialisation. Chaque matière sera assignée à un enseignant titulaire du diplôme correspondant. Exceptionnellement, en l’absence de candidat spécialisé, un diplôme dans une discipline proche pourra être accepté.

Par ailleurs, le communiqué précise que les titulaires de licences ou de masters en sciences islamiques ne pourront pas postuler pour les postes d’enseignants d’éducation islamique au niveau du collège lors de cette phase de recrutement temporaire.

Ils pourront néanmoins se présenter au concours de recrutement qui sera organisé en décembre 2025. Le ministère justifie cette restriction par la nécessité de finaliser les procédures d’organisation au sein des directions de l’éducation pour le recrutement de spécialistes pour cette matière.