Recrutement : des centaines de postes ouverts dans plus de 20 spécialités à la DGSN

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) vient d’ouvrir ses portes à des centaines de nouveaux candidats. Médecins, ingénieurs, traducteurs ou encore agents administratifs, le concours de recrutement des fonctionnaires assimilés au titre de l’année 2026 couvre un éventail impressionnant de métiers, du secteur médical à l’informatique.

La Sûreté nationale lance un vaste recrutement 2026 : plus de 500 postes à pourvoir dans ses rangs

Le recrutement concerne en premier lieu le secteur administratif, qui regroupe la majorité des postes ouverts. Les candidats peuvent ainsi postuler pour les fonctions suivantes :

40 postes d’attaché principal d’administration

10 postes de comptable administratif principal

20 postes d’agent d’administration

74 postes de comptable administratif

45 postes supplémentaires d’agent d’administration

50 postes d’agent de bureau

16 postes de secrétaire de direction

15 postes de secrétaire

74 postes d’agent de conservation des données

Le mot clé de cette campagne : la diversité des profils techniques recherchés

Ce concours de recrutement met également l’accent sur les compétences techniques et linguistiques. La DGSN ouvre notamment 11 postes de traducteur-interprète, témoignant d’un besoin croissant en compétences linguistiques au sein de l’institution.

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Le secteur de l’informatique occupe également une place de choix dans cette campagne, avec :

20 postes d’ingénieur d’État en informatique

10 postes d’assistant ingénieur niveau 2 en informatique

10 postes d’assistant ingénieur niveau 1 en informatique

40 postes de technicien en informatique

D’autres spécialités techniques complètent cette liste, à l’image des 18 postes d’ingénieur d’État en ressources hydriques et des 12 postes d’inspecteur spécialisé en télécommunications filaires et sans fil destinés au réseau national.

Le secteur médical, grand bénéficiaire de ce recrutement

La santé publique figure parmi les domaines les plus représentés dans cette opération de recrutement. La DGSN cherche à étoffer ses effectifs médicaux et paramédicaux avec plusieurs dizaines de postes répartis comme suit :

30 postes de praticien spécialiste

30 postes de médecin généraliste en santé publique

11 postes de pharmacien général de première classe en santé publique

23 postes de psychologue clinicien pour la santé publique

15 postes de biologiste en santé publique de classe 2

20 postes de biologiste en santé publique de classe 1

47 postes d’assistant en soins infirmiers pour la santé publique

4 postes d’assistant en chirurgie dentaire pour la santé publique

Cette répartition révèle une volonté affichée de doter les structures sanitaires relevant de la police nationale d’un personnel médical complet et diversifié, capable de couvrir aussi bien les soins généraux que les spécialités cliniques.

Comment déposer sa candidature pour ce recrutement

La procédure de dépôt des dossiers obéit à une organisation décentralisée. Selon les précisions apportées par la DGSN, le dépôt des dossiers de candidature s’effectue auprès des services de wilaya chargés des ressources humaines, en fonction des besoins propres à chaque service.

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Les candidats intéressés peuvent télécharger et imprimer le formulaire de participation au concours, et consulter les conditions de recrutement via le site officiel de la police algérienne ainsi que ses plateformes numériques.

Le dossier de candidature doit impérativement comporter les pièces suivantes :

Une demande écrite de participation

Une copie de la carte d’identité nationale

Une copie du diplôme, de la qualification ou du niveau scolaire et/ou de formation, accompagnée du relevé de notes du parcours de formation

Une fiche de renseignements à remplir par le candidat

Un certificat de résidence

Un certificat d’analyses médicales négatif attestant l’absence de consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes

Des formalités supplémentaires pour les candidats définitivement admis

Une fois la sélection finalisée, les candidats retenus ne pourront pas être affectés immédiatement à leur grade. La Sûreté nationale exige en effet la complétion du dossier administratif avant toute nomination effective.

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Les candidats admis devront ainsi fournir des documents complémentaires, parmi lesquels une copie du document attestant leur situation vis-à-vis du service national, un extrait d’acte de naissance (formulaire numéro 7), deux certificats médicaux, l’un de médecine générale et l’autre de pneumologie, ainsi que six photos d’identité.

Cette étape administrative, bien que tardive dans le processus, conditionne la prise de fonction définitive des nouveaux fonctionnaires au sein des différents services de la Sûreté nationale.