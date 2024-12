Recrutement d’enseignants contractuels dans plusieurs disciplines : Voici les wilayas concernées

Plusieurs directions de l’éducation à travers le pays ont lancé un appel à candidatures pour le recrutement de professeurs contractuels dans plusieurs disciplines, notamment la musique, les arts plastiques et l’éducation physique et sportive.

Les wilayas de Tamanrasset, Tlemcen, Naâma, Adrar, El Tarf et Bouira ont été parmi les premières à publier des annonces pour le recrutement de professeurs d’éducation physique et sportive. Les postes à pourvoir concernent principalement l’enseignement dans les cycles primaire et moyen.

Par ailleurs, ces mêmes wilayas cherchent à recruter des professeurs contractuels en arts plastiques et en musique.

Pour postuler, les candidats doivent être titulaires d’une licence dans les domaines concernés.

Plus précisément, pour enseigner les arts plastiques ou la musique, il est impératif que le candidat possède un diplôme en éducation artistique ou musicale.

Cette initiative vise à renforcer l’offre pédagogique dans les établissements scolaires et à offrir de nouvelles opportunités aux jeunes diplômés.

Recrutement des enseignants en Algérie : un enjeu clé pour l’avenir de l’éducation

Le recrutement des enseignants est au cœur des préoccupations du ministère de l’Éducation nationale. Comme l’a souligné le ministre Mohamed Seghir Saâdaoui, il s’agit d’un processus rigoureux et sélectif, visant à garantir un enseignement de qualité.

Intervenant lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale, le ministre a souligné la volonté des autorités de renforcer la qualité de l’enseignement en misant sur un recrutement sélectif et rigoureux.

Selon Saâdaoui, les candidats issus des Écoles Supérieures bénéficient d’une priorité lors des recrutements. Cette mesure, inscrite dans le décret exécutif n° 08-315, vise à garantir un niveau de formation initiale élevé chez les futurs enseignants.

« Nous souhaitons que nos enseignants soient dotés des compétences pédagogiques et didactiques nécessaires pour accompagner nos élèves dans leur parcours scolaire », a déclaré le ministre.

Concours externes et contrats : des solutions d’appoint selon Saâdaoui

En cas de pénurie de candidats qualifiés, le ministère envisage d’organiser des concours externes exceptionnels. Cette mesure, bien qu’exceptionnelle, permettra de répondre aux besoins urgents en enseignants, tout en respectant les normes en vigueur.

Par ailleurs, le recours au recrutement contractuel est également envisagé, mais uniquement dans des situations très spécifiques et pour une durée déterminée.

Le ministre a rappelé que l’ensemble de ces procédures est encadré par un cadre législatif rigoureux. Le décret interministériel du 10 mars 2016, fruit d’une collaboration entre les ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Fonction publique, définit de manière précise les qualifications et diplômes requis pour accéder aux différents grades de l’enseignement.

« Ce décret est un outil essentiel pour garantir la transparence et l’équité dans les recrutements », a affirmé Saâdaoui.