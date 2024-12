Recrutement d’élèves magistrats : un second concours national ouvert, 310 postes à la clé

Le ministère de la Justice a annoncé ce lundi 23 décembre l’ouverture d’un second concours national visant à recruter 310 élèves magistrats pour l’année 2024. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement du corps judiciaire et de la modernisation de l’administration de la justice.

L’accès à ce concours est ouvert à toute personne souhaitant intégrer la magistrature, à condition de remplir l’ensemble des critères d’éligibilité précisés dans le communiqué officiel du ministère. Ces critères portent ainsi principalement sur le niveau d’études, les compétences juridiques et certaines conditions d’éthique et de moralité.

Recrutement de 310 élèves magistrats : le ministère de la Justice lance un second concours national

Le processus d’inscription au concours s’effectuera en deux étapes distinctes. La première phase, qui correspond à l’inscription initiale, se déroulera en ligne entre le 19 et le 30 janvier 2025. Les candidats devront ainsi remplir un formulaire électronique sur le site officiel du ministère de la Justice. La deuxième phase, dite d’inscription définitive, consistera en le dépôt du dossier de candidature au niveau de la cour de justice de la résidence du candidat.

Les épreuves écrites sont prévues pour le mois d’avril 2025. Le concours comprend cinq épreuves d’admissibilité, couvrant divers aspects du droit et de la procédure judiciaire, ainsi que deux épreuves orales destinées à évaluer les compétences pratiques et la capacité de réflexion des candidats. Ces épreuves ont pour but de sélectionner les profils les plus aptes à assumer les responsabilités inhérentes à la fonction de magistrat.

Une formation continue à la clé

Les candidats ayant réussi l’ensemble des épreuves suivront une formation intensive de trois ans à l’École Supérieure de la Magistrature. Cette formation se déroulera en alternance entre des périodes théoriques et des stages pratiques au sein des institutions judiciaires. L’objectif est de fournir aux futurs magistrats les compétences nécessaires pour rendre des décisions justes et conformes à la loi.

Au terme de cette formation, les élèves magistrats se verront ainsi décerner le diplôme de l’École Supérieure de la Magistrature. Ceux qui auront réussi avec succès cette phase seront nommés juges stagiaires. Les postes de nomination seront attribués en fonction de l’ordre de mérite et des besoins du ministère de la Justice.

Cette mesure témoigne de la volonté des autorités de renforcer le système judiciaire et de répondre aux exigences croissantes de justice et d’équité. Le ministère de la Justice réaffirme ainsi son engagement à garantir un recrutement transparent et rigoureux afin de préparer une nouvelle génération de magistrats compétents et dévoués.