Recrutement de magistrats (2025) : une nouvelle session du concours national s’ouvre

Le ministère de la Justice algérien a officialisé ce samedi 18 janvier 2025 l’ouverture des inscriptions préliminaires pour la deuxième session du concours national de recrutement des étudiants magistrats. Une annonce importante pour les aspirants à la magistrature. Désireux de rejoindre les rangs de cette profession essentielle au fonctionnement de la justice.

Les inscriptions préliminaires se dérouleront du 19 janvier 2025 à 00h00 au 30 janvier 2025 à 16h30. Les candidats ont donc 11 jours pour soumettre leur dossier en ligne via la plateforme officielle du ministère de la Justice.

« La justice a besoin de vous » : début des inscriptions au concours national des magistrats 2025

Le concours national des étudiants magistrats est un pilier du recrutement des futurs acteurs de la justice en Algérie. Il permet de sélectionner les profils les plus compétents et motivés pour occuper des postes clés au sein des tribunaux et des cours.

Par ailleurs, ce concours représente une opportunité clé pour les candidats souhaitant intégrer la magistrature au cœur de l’équité et de la justice. Ainsi, il s’adresse à tous ceux qui aspirent à contribuer au renforcement du système judiciaire algérien.

En effet, cette année, 310 postes sont à pourvoir, offrant une opportunité significative aux candidats les plus méritants. Pour s’inscrire, il suffit de suivre ces étapes :

Se rendre sur le site dédié à l’inscription ( Cliquez-ici ) ;

) ; Remplir le formulaire d’inscription en fournissant les informations requises ;

S’assurer de respecter les délais et de téléverser les documents nécessaires ;

Formation à l’École Supérieure de la Magistrature : 3 ans pour maîtriser l’art du droit

Les candidats admis à concourir devront se préparer à une série d’épreuves. D’abord, les épreuves écrites. Prévues pour le mois d’avril 2025, celles-ci comprennent cinq épreuves d’admissibilité. Ces dernières couvrent divers aspects du droit et de la procédure judiciaire, testant à la fois les connaissances théoriques et la capacité d’analyse des postulants.

Ensuite, les candidats retenus passeront deux épreuves orales, conçues pour évaluer leurs compétences pratiques, leur capacité de réflexion et leur aptitude à assumer les responsabilités inhérentes à la fonction de magistrat. Ces épreuves visent à sélectionner les profils les plus aptes à incarner les valeurs de la justice et à exercer ce métier avec rigueur et impartialité. Enfin, les candidats ayant réussi l’ensemble des épreuves suivront une formation intensive de trois ans à l’École supérieure de la Magistrature.

En somme, le ministre de la Justice a lancé un appel aux candidats éligibles. Les encourageant à saisir cette opportunité pour servir la nation et contribuer au renforcement de l’institution judiciaire. « La justice a besoin de profils engagés, compétents et intègres. Pour garantir l’équité et la protection des droits de tous les citoyens », a-t-il déclaré.