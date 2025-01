Recrutement de la Police algérienne : quelles sont les wilayas concernées ?

La Direction Générale de la Sécurité Nationale a récemment annoncé l’ouverture de concours pour le recrutement d’agents contractuels dans divers grades et catégories. Mais quelles sont les wilayas concernées par cette opération de recrutement spécifique ?

Les candidatures pour les agents contractuels sous contrat à durée déterminée (en temps plein ou partiel) doivent être déposées dans les services régionaux des finances et des équipements des wilayas suivantes : Alger, Blida, Oran, Constantine, Ouargla, Béchar, Tamanrasset.

Le communiqué a également précisé que le dépôt des dossiers de candidature se fera au niveau des services des ressources humaines des wilayas concernées par le recrutement, à l’exception des agents contractuels sous contrat à durée déterminée (en temps plein ou partiel). Pour ces derniers, les dossiers doivent être déposés auprès des services régionaux des finances et des équipements dans les wilayas déjà citées.

La période de dépôt des dossiers de candidature débutera donc le 30 décembre 2024 et se prolongera pendant quinze (15) jours, jusqu’à la clôture de l’opération le 21 janvier 2025.

Police algérienne : à qui s’adresse ce recrutement ?

Dans un communiqué, la direction a précisé que ces concours s’adressent à plusieurs catégories de travailleurs :

Les travailleurs contractuels sous contrat à durée déterminée (basé sur les diplômes).

Les agents contractuels sous contrat à durée déterminée, en temps plein ou partiel (examen des dossiers).

Les personnes intéressées peuvent télécharger et imprimer le formulaire de participation au concours, ainsi que consulter les conditions de recrutement via le site web et les plateformes de réseaux sociaux de la Police Algérienne, telles que Facebook, Instagram, X et WhatsApp.

Les candidats souhaitant participer au concours devront suivre une procédure claire et détaillée. Selon les instructions de la DGSN, les dossiers de candidature devront être déposés dans les différents bureaux des ressources humaines des wilayas concernées, en fonction de la nature du poste.