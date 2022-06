Recrutement de Haaland par Man City : quand Mahrez s’implique

Si Erling Haaland a rejoint Manchester City lors de ce mercato estival, c’est aussi grâce à Riyad Mahrez. Selon le norvégien, l’attaquant international algérien l’a incité à rejoindre les Citizens. Il aura sans doute joué un grand rôle en barrant la route à d’autres courtisans.

Manchester City a entamé en force son mercato estival avant même la fin de la saison. Il y a quelques semaines, il a fait signer Erling Haaland. Mais ce n’est que depuis ce matin qu’il a annoncé la venue officielle du jeune prometteur attaquant norvégien. Ce dernier s’est engagé pour 5 ans. Son contrat prendra effet du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2027.

En effet, désormais ex-attaquant du Borussia Dortmund, Haaland a été officiellement présenté par la direction de Man City. Une recrue phare, faut-t-il le dire, et sur laquelle tous les espoirs des Citizens reposent pour remporter la ligue des champions européenne lors du prochain exercice.

«Mahrez m’a dit que de belles choses sur Man City»

Lors de sa présentation officielle, Erling Haaland lâche ses premiers mots. Il a confié que Riyad Mahrez l’a incité à venir, en lui racontant de belles choses sur Man City.

«Ma famille et moi sommes fiers…J’ai toujours regardé les joueurs de Man City jouer. J’admire leur style de jeu, c’est fascinant comment ils se créent de nombreuses occasions, ce qui est parfait pour un joueur comme moi. Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans l’effectif de Pep qui est l’un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Je pense être au bon endroit pour compléter mes objectifs». Dit-t-il d’emblée, et ajoute : « Je veux marquer des buts, gagner des trophées, m’améliorer en tant que footballeur et je suis confiant de pouvoir le faire ici. C’est super pour moi et j’ai hâte de commencer la pré-saison».

Poursuivant sa déclaration, le Norvégien ajoute : «Mahrez m’a dit de venir à City. Il avait raison. Il a dit de bonnes choses sur le club», a-t-il confié. L’international algérien aura sans doute joué un grand rôle pour inciter Haaland à opter pour Manchester City, barrant ainsi la route à d’autres courtisans.

Il est à rappeler que Riyad Mahrez et Erling Haaland avaient passé ensemble les vacances d’été l’année passée en Grèce. Ce fut l’occasion pour l’ailier droit de la sélection nationale de convaincre son nouveau coéquipier de rejoindre les Citizens.