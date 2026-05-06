Recrutement dans l’Éducation : 8 704 postes ouverts via concours, inscriptions imminentes

Le ministère de l’Éducation nationale lance une vaste opération de recrutement pour préparer la rentrée scolaire 2026-2027. Elle porte sur l’ouverture de 8 704 postes administratifs, destinés à des examens professionnels internes.

Ce déploiement massif vise à stabiliser le fonctionnement des établissements en misant sur la compétence et la modernisation des outils de gestion. En ouvrant des milliers de places, la tutelle cherche avant tout à fluidifier les rouages internes d’un secteur souvent sous pression. L’annonce précise deux axes majeurs, une promotion interne immédiate pour les fonctionnaires en poste et un concours externe dont les détails suivront prochainement.

Un quota de 8 704 postes budgétaires pour fluidifier le secteur de l’éducation nationale

Pour cette session 2026, le ministère ne lésine pas sur les moyens humains. Exactement 8 704 postes sont mobilisés pour permettre aux employés d’évoluer vers des grades supérieurs. Visant ainsi à : « améliorer la performance administrative et pédagogique, tout en renforçant l’efficacité du service public ». Cette démarche permet d’ajuster l’encadrement aux réalités du terrain, là où les besoins de gestion se font le plus sentir.

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Voici les points de repère pour les candidats :

Inscriptions et dépôt des dossiers : du 7 au 31 mai 2026.

du 7 au 31 mai 2026. Déroulement des examens : le 11 juillet 2026.

le 11 juillet 2026. Profils concernés : divers grades administratifs des corps spécifiques du secteur.

divers grades administratifs des corps spécifiques du secteur. Plateforme officielle de dépôts des dossiers : https://mowadaf.education.dz

La gestion numérique devient la norme exclusive au sein de l’éducation nationale

Le ministère a décidé que l’intégralité du processus se déroulera via une plateforme numérique dédiée. Ce choix élimine les lourdeurs bureaucratiques habituelles et assure une gestion plus directe des candidatures. De l’inscription à la proclamation des résultats, chaque étape est tracée pour « garantir la transparence et l’égalité des chances entre tous les candidats ».

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Ce virage technologique permet également de traiter les recours et d’étudier les dossiers avec une précision accrue. En centralisant les flux de données, l’administration réduit les marges d’erreur et accélère le calendrier de nomination. Assurant ainsi que chaque poste soit pourvu avant le coup d’envoi de la nouvelle année scolaire.

Un concours externe en préparation pour compléter le dispositif

Si l’urgence actuelle concerne les promotions internes, le ministère n’oublie pas le renouvellement de ses effectifs. Parallèlement à ces examens, un concours externe sera organisé pour permettre à des candidats hors secteur d’intégrer les rangs de l’administration scolaire. Cette initiative répond à la nécessité de combler les vacances de postes que le mouvement interne ne suffirait pas à éponger.

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Les détails concernant les conditions de participation, les diplômes requis et les dates de ce second volet seront communiqués dans un prochain communiqué officiel. Cette annonce suscite déjà une attente particulière chez les diplômés en quête d’une insertion professionnelle stable dans le secteur public.