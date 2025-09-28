Recrutement dans la fonction publique : 830 postes à pourvoir dans ces 6 wilayas (Détails)

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a annoncé l’ouverture de concours sur titres pour l’année 2025, visant à pourvoir 830 postes budgétaires dans plusieurs corps de la fonction publique.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en place des sept nouvelles circonscriptions administratives des Hauts Plateaux.

Selon un communiqué du ministère, les postes concernent principalement les corps communs, les architectes et les ingénieurs en urbanisme et habitat. Les candidats éligibles doivent répondre aux conditions légales et résider dans les communes relevant des nouvelles circonscriptions, à savoir

Aflou,

Barika,

Ksar Chellala,

Messaad,

Aïn Oussara,

Boussaâda

et El-Bayadh Sidi Cheikh.

Ces entités dépendent des wilayas de Laghouat, Batna, Tiaret, Djelfa, M’sila et El-Bayadh.

Les dossiers de candidature doivent être déposés dans un délai de 15 jours ouvrables à compter d’aujourd’hui, le 28 septembre 2025. Les postulants ont la possibilité de soumettre leur dossier auprès des directions de l’administration locale des wilayas concernées ou en ligne, via le site officiel du ministère : https://dgrhfs.dgtn.gov.dz.

La Protection Civile recrute 2000 agents à travers l’Algérie

Parallèlement à cette initiative visant à renforcer les effectifs dans les nouvelles circonscriptions administratives, une autre campagne de recrutement d’envergure est lancée au niveau national par la Protection Civile.

En effet, la Direction Générale de la Protection Civile lance une vaste campagne de recrutement pour l’année 2025. Deux mille postes sont à pourvoir, principalement pour des agents masculins (1970 postes) et 30 postes pour des femmes.

Les candidats, âgés de 19 à 25 ans, doivent être de nationalité algérienne et avoir un niveau minimum de deuxième année secondaire. Des conditions physiques strictes sont également exigées, incluant une taille minimale et une bonne acuité visuelle.

La sélection se fera en plusieurs étapes : un concours avec des épreuves écrites (mathématiques et culture générale), des tests sportifs, et un examen médical et psychologique. Les dossiers de candidature doivent être déposés dans les 15 jours suivant la publication de l’annonce.

Les hommes doivent s’adresser à la direction de la Protection Civile de leur wilaya, tandis que les femmes doivent envoyer leur dossier à l’École Nationale de la Protection Civile à Bordj El Bahri.