Recrutement chez Air Algérie 2025 : postes à pourvoir, conditions et modalités de candidature

Air Algérie a annoncé l’ouverture du recrutement de mécaniciens aéronautiques, sous contrats à durée déterminée. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la compagnie pour renforcer sa préparation technique et améliorer les normes de sécurité opérationnelle à travers l’ensemble de son réseau.

Selon un communiqué de la compagnie, cette démarche vise à attirer de jeunes talents algériens qualifiés, capables de s’intégrer aux équipes de maintenance et de réparation de la Direction de la maintenance des aéronefs.

Ces nouvelles recrues contribueront activement au maintien de la disponibilité technique de la flotte d’Air Algérie, tout en respectant les plus hauts standards de sécurité et de qualité.

Air Algérie ouvre des postes pour les mécaniciens aéronautiques : Conditions de candidature

La compagnie a précisé les conditions d’éligibilité pour les candidats :

Diplôme universitaire (Bac + 3 ans minimum) dans les spécialités de l’aviation : aéronautique , génie mécanique (énergétique, mécanique générale), ou génie électronique (électronique, automatique).

dans les spécialités de l’aviation : , (énergétique, mécanique générale), ou (électronique, automatique). Être de nationalité algérienne.

Avoir entre 23 et 40 ans.

Avoir un casier judiciaire vierge.

Posséder une bonne aptitude physique et mentale.

Maîtriser la langue anglaise.

Être capable de travailler dans toutes les structures de maintenance (ateliers, hangars, pistes, stations), selon un système de roulement, et dans des conditions techniques exigeant de travailler dans des espaces confinés ou en hauteur.

Air Algérie a invité les candidats intéressés à envoyer leurs dossiers par voie électronique, au format PDF, en un seul fichier portant le nom du candidat, à l’adresse e-mail suivante : recrutement.tsa@airalgerie.dz. La date limite de dépôt des candidatures est fixée à dix (10) jours à compter de la date de publication de l’annonce.

Le communiqué a également souligné que les dossiers incomplets ou ne remplissant pas les conditions requises seront automatiquement rejetés. Il a insisté sur l’importance de respecter l’ordre spécifié des composants du dossier, qui doit inclure :

Une lettre de motivation.

Un curriculum vitae.

Un extrait d’acte de naissance.

Un document justifiant la situation vis-à-vis du service national.

Une copie des deux faces de la carte d’identité nationale.

Un extrait récent du casier judiciaire.

Cette annonce intervient à un moment clé pour la compagnie aérienne nationale. En effet, elle fait suite au lancement, il y a une semaine, de sa filiale Domestic Airlines et à la signature d’un accord majeur pour l’acquisition de 16 nouveaux avions ATR.

Ce recrutement massif de mécaniciens aéronautiques s’inscrit donc dans une stratégie plus large de développement et de modernisation de la flotte et des opérations d’Air Algérie.