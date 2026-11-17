Des centaines d’emplois vont être créés dans les structures algériennes consacrées aux enfants autistes. Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme vient d’annoncer l’ouverture de 690 postes budgétaires, répartis entre le Centre national de l’autisme d’Alger et quatre établissements spécialisés implantés à Béchar, Tebessa, Oran et Tipaza. Les épreuves, elles, sont programmées pour décembre 2026.

Un recrutement de 690 postes réparti entre permanents et contractuels

La tutelle a détaillé, dans son communiqué, la ventilation de cette enveloppe. Sur l’ensemble des postes mis en jeu, 606 relèvent du statut de fonctionnaire titulaire. Les 84 restants seront pourvus sous le régime contractuel.

Ce déséquilibre assumé en faveur des emplois permanents traduit une volonté de stabiliser les équipes. La prise en charge d’un enfant atteint de troubles du spectre de l’autisme suppose en effet une continuité du suivi, difficilement compatible avec une rotation rapide du personnel. Le département ministériel évoque explicitement l’apport de compétences spécialisées pour justifier ce choix.

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Cinq wilayas ciblées par le renforcement des centres d’autisme

Alger accueille le Centre national de l’autisme, structure de référence à l’échelle du pays. Autour de ce pôle, quatre établissements spécialisés complètent le maillage : Béchar pour le Sud-Ouest, Tebessa à l’est, Oran pour l’Ouest et Tipaza sur la bande littorale centrale.

Cette répartition cherche à rapprocher les services des familles. Aujourd’hui encore, nombre de parents parcourent des centaines de kilomètres pour obtenir une consultation ou une séance d’orthophonie. Renforcer les effectifs locaux revient donc à desserrer l’étau des déplacements et des listes d’attente.

Le calendrier annoncé, décembre 2026, laisse aux services le temps de finaliser les procédures réglementaires. Les candidats devront patienter avant de connaître le détail des grades concernés.

Un dispositif national de prise en charge de l’autisme qui se structure

Portée par la ministre Soraya Mouloudji, l’initiative s’insère dans un ensemble plus large. Il s’agit de proposer des soins thérapeutiques et éducatifs actualisés, mais aussi d’accélérer le repérage des troubles chez les jeunes enfants.

L’enjeu dépasse le seul champ médical.

Un accompagnement engagé tôt augmente nettement les chances d’insertion scolaire puis sociale. Les familles, souvent livrées à elles-mêmes, figurent d’ailleurs parmi les bénéficiaires directs du dispositif que décrit la tutelle.

Le secteur de la santé avait ouvert la voie à la fin de l’été, en relançant le dépistage de l’autisme dans l’ensemble des wilayas avant la rentrée scolaire. Les deux départements avancent ainsi sur des registres complémentaires : repérer d’un côté, accueillir et accompagner de l’autre.

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Conditions de candidature et dépôt des dossiers communiqués ultérieurement

Pour l’heure, le ministère n’a dévoilé ni les profils recherchés ni le nombre exact de places attribuées à chaque wilaya. Le calendrier de dépôt des dossiers reste également en suspens.

L’administration promet une publication complète via ses canaux officiels, dès que les formalités administratives auront abouti.

Elle insiste sur deux principes : transparence et égalité de traitement entre postulants. Un rappel utile, à l’heure où les concours de la fonction publique attirent des dizaines de milliers de dossiers.

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