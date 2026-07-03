Recrutement ANP 2026 : le MDN publie le guide d’accès aux écoles militaires

Le Ministère de la Défense Nationale (MDN) vient de lever le voile sur le « Guide de recrutement » dans les institutions militaires pour l’année 2026.

Destiné aux nouveaux titulaires du baccalauréat, ce document fixe les conditions d’accès, les critères d’éligibilité ainsi que les privilèges offerts aux jeunes désireux d’embrasser une carrière au sein de l’Armée Nationale Populaire (ANP).

Qu’il s’agisse des forces terrestres, aériennes, navales, de la défense aérienne du territoire, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Républicaine ou des directions centrales du ministère, le processus est désormais standardisé. Les préinscriptions se feront exclusivement via la plateforme numérique dédiée : preinscription.mdn.dz.

Conditions d’accès pour les officiers, sous-officiers et hommes du rang

Pour prétendre au grade d’Officier d’active, le candidat doit détenir le baccalauréat 2026 avec une mention minimale « Assez Bien » (moyenne générale égale ou supérieure à 12/20), être âgé de 18 à 21 ans au 31 décembre 2026, et réussir le concours d’entrée comprenant des tests psychotechniques et des épreuves physiques.

Pour le recrutement d’officiers sur titre (diplômés universitaires), l’âge limite est fixé à 19 ans, majoré du nombre d’années d’études requises. Le célibat demeure obligatoire pour ces catégories.

Concernant les sous-officiers contractuels, le niveau de la 3ème année secondaire complète est requis avec une priorité aux bacheliers, pour un âge compris entre 18 et 22 ans.

🟢 A LIRE AUSSI : Déclaration des drones en Algérie : Le MDN fixe un ultimatum aux propriétaires

Les hommes du rang sont intégrés au grade de caporal avec le niveau de la 1ère année secondaire ou le brevet d’enseignement moyen (BEM), tandis que le grade de soldat exige un niveau minimal de la 1ère année moyenne.

Pour ces deux derniers grades, la priorité est accordée aux titulaires d’un diplôme de formation professionnelle.

Les forces terrestres et spéciales : cap sur Cherchell et Biskra

Pour les Forces Terrestres, l’accès est ouvert aux bacheliers des filières Sciences Expérimentales, Mathématiques et Technique-Mathématiques. Le cursus s’étale sur 5 ans, débutant par une année de formation militaire fondamentale commune à l’Académie Militaire de Cherchell.

Elle est suivie de trois années de formation universitaire à Cherchell, couronnées par une Licence académique en Mécanique énergétique, Électronique ou Informatique, et s’achève par une année d’application dans une école supérieure ou spécialisée.

Pour les forces spéciales, les candidats officiers doivent déposer directement leurs dossiers à l’École Supérieure des Forces Spéciales de Biskra pour la présélection.

🟢 A LIRE AUSSI : BEM 2026 : Les Écoles des Cadets de la Nation ouvrent leur porte, voici comment postuler

La formation des sous-officiers dans cette spécialité et dans l’arme des blindés dure deux ans, tandis qu’elle est réduite à une année pour l’artillerie et la reconnaissance.

Forces aériennes et navales : l’excellence technologique

Le recrutement des officiers des Forces Aériennes se fait à partir d’une moyenne de 12/20 dans les filières scientifiques, en évaluant particulièrement les notes de Mathématiques, Physique, Français, Anglais et d’éducation physique.

La formation globale de 5 ans propose cinq spécialités de Licence : Pilote (Licence professionnelle), Opérations de navigation aérienne, Météorologie aéronautique, Sécurité aérienne et Aviation.

Dans les Forces Navales, le parcours de 5 ans comprend une année de formation fondamentale à Tamentfoust, trois années de licence académique à Tipaza (filières Sciences de la navigation maritime, Télécommunications, Mécanique marine, Commissariat naval, ou Gestion des affaires maritimes) et une année d’application en mer à bord des navires-écoles Soummam ou El-Mellah, ou au sein des écoles spécialisées de Jijel et d’Oran.

Défense aérienne et gendarmerie : des cursus optimisés

Le guide 2026 prévoit une durée de formation de 5 ans. De même, le cycle de Licence en contrôle aérien et radiotechnique est réduit de 5 à 3 ans, après le tronc commun initial d’un an à Cherchell.

Pour la Gendarmerie Nationale, l’accès est ouvert à toutes les filières du baccalauréat (y compris Lettres et Gestion) avec une moyenne minimale de 12/20.

La formation de 5 ans s’articule autour d’une année à Cherchell, trois années à l’École Supérieure de la Gendarmerie Nationale de Zéralda pour l’obtention d’une Licence en Droit et Sécurité Publique, et une année de spécialisation à l’École de Police Judiciaire d’Ysser.

Garde républicaine et logistique

Au sein de la Garde Républicaine, en plus de la moyenne de 12/20, des critères de taille stricts sont imposés, exigeant un minimum de 1,78 m pour les hommes et 1,65 m pour les femmes, pour une formation de 5 ans pour les officiers.

Les directions de l’Intendance et du Matériel proposent quant à elles des Licences professionnelles en Management et en Maintenance du matériel via des cursus de 5 ans basés à Oran et El Achour, incluant l’année de transition à Cherchell.

Santé Militaire et Écoles Préparatoires

Le recrutement au sein de la Santé Militaire s’opère par une sélection nationale rigoureuse établie avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, débouchant sur un transfert des universités civiles vers les structures militaires.

Le cursus est de 8 ans pour la Médecine Générale et de 7 ans pour la Médecine Dentaire et la Pharmacie. Le secteur paramilitaire forme également des infirmiers en 4 ans et des aides-soignants en 3 ans.

Enfin, l’École Nationale Préparatoire aux Études d’Ingénieur (ENPEI) propose un concours d’accès mixte pour les bacheliers scientifiques présentant de fortes notes en Mathématiques, Physique et Chimie.

La formation y dure 3 ans, répartie en une année de tronc commun et deux années de spécialisation en Informatique ou Sciences de l’ingénieur, l’admission définitive se faisant strictement selon le classement par mérite.