Recrutement à l’aéroport d’Alger : plusieurs postes à pourvoir dans ce domaine

La Société de gestion des services et infrastructures de l’aéroport d’Alger a annoncé l’ouverture de nouveaux postes de recrutement dans le secteur technique, visant à renforcer ses équipes au sein de l’aéroport Aéroport Houari Boumediene. Deux profils sont particulièrement recherchés : un ingénieur en électricité et un agent technique spécialisé dans les installations électriques.

Selon le communiqué de la société, le poste d’ingénieur en station électrique est destiné aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur en génie électrique ou équivalent. Les candidats doivent justifier d’une expérience professionnelle comprise entre trois et cinq ans, notamment dans l’exploitation ou la maintenance des postes électriques.

Parmi les compétences requises figurent une parfaite maîtrise des réseaux haute, moyenne et basse tension (HT/MT/BT), ainsi que la capacité à lire et interpréter des schémas électriques. Une bonne connaissance des systèmes de protection et de contrôle est également exigée, tout comme la maîtrise de logiciels techniques tels qu’AutoCAD, Caneco ou ETAP.

Le poste requiert par ailleurs des qualités personnelles telles que la rigueur, l’esprit d’analyse, la réactivité face aux situations d’urgence et la capacité à travailler en équipe, sans oublier une connaissance approfondie des normes de sécurité électrique et des procédures HSE.

Un besoin en agents techniques qualifiés

En parallèle, la société recrute également des agents techniques pour les stations électriques. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de technicien supérieur (BTS, DUT ou équivalent) en génie électrique ou dans un domaine similaire, avec une expérience professionnelle de deux à trois ans dans la maintenance ou l’exploitation des installations électriques.

Les missions impliquent notamment la lecture de plans électriques, le diagnostic des pannes, ainsi que la maintenance et la réparation des équipements. Les candidats doivent également maîtriser l’utilisation des appareils de mesure, tels que les multimètres ou les dispositifs de mesure de résistance.

Autonomie, sens de l’organisation, esprit d’équipe et respect strict des consignes de sécurité sont des qualités indispensables pour ce poste. Les futurs agents devront également se montrer disponibles pour intervenir en dehors des horaires habituels si nécessaire.

Modalités de candidature : comment postuler ?

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur candidature, accompagnée d’un curriculum vitae récent avec photo professionnelle, à l’adresse électronique suivante : electrique-recrutement@aeroportalger.dz, en veillant à préciser clairement le poste souhaité et à mettre en avant les compétences et expériences en lien avec le domaine électrique, notamment les qualifications techniques, les expériences professionnelles acquises ainsi que les connaissances spécifiques liées aux installations et équipements électriques.

Il est également recommandé d’apporter des détails sur les compétences pratiques, les outils maîtrisés et la capacité à intervenir dans des environnements techniques exigeants, afin de permettre une meilleure évaluation des candidatures par les services concernés et de faciliter la sélection des profils les plus adaptés aux besoins de l’entreprise.