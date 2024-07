Recrutement à l’aéroport d’Alger : Mediouni répond à la polémique sur Mister AB

Le PDG de la SGSIA, en l’occurrence Mokhtar Said Mediouni, a dévoilé ses projets futurs de l’aéroport d’Alger, lors du forum El Moudjahid. Le même responsable a exprimé ses regrets face à des manquements constatés au niveau de l’enceinte aéroportuaire et a profité de l’occasion pour répondre à des questions polémiques.

C’est le cas de l’affaire de la nomination de Mohamed Abidat, plus connu sous le nom de Mister AB, au poste du porte-parole de l’aéroport d’Alger, qui a provoqué un tollé sur la toile, en Algérie.

Le PDG de la SGSIA prend la défense de Mister AB

Si l’aéroport d’Alger n’a pas communiqué officiellement cette nomination, la nouvelle a suscité plusieurs réactions de la part des internautes algériens. L’ancien rappeur qui a fait son apparition lors des émissions télévisées très suivies pour rapporter des cas sociaux, a réagi à la polémique en confirmant la nouvelle avant de surprendre les internautes d’avoir renoncé à ce poste. Pour mémoire, la toile algérienne a pointé du doigt son manque d’expérience dans le domaine et son profil d’influenceur.

Lors du Forum El Moudjahid, Mokhtar Said Mediouni a saisi l’occasion pour donner son avis à propos de cette polémique et d’expliquer les critères de recrutement au sein de l’aéroport international d’Alger. Pour commencer, le PDG de la SGSIA a défendu le droit de Mister AB à occuper le poste qu’il désire, “Mister AB est un Algérien qui est en droit d’être recruté là où il veut“.

Critères de recrutement à l’aéroport d’Alger

Par ailleurs, le PDG de la société de gestion des services et infrastructures d’Alger rappelle que chaque citoyen algérien a le droit d’être recruté selon ses compétences. Et pour le cas de Mohamed Abidat, Mediouni cite son nationalisme et son intégrité, “je suis de tout cœur avec lui sur les attaques qu’il a subies“, confirme le premier responsable de la SGSIA. D’ailleurs, il rappelle que lui aussi a été l’objet d’une campagne similaire, suite à sa nomination à la tête de la SGSIA.

Dans la suite de ses déclarations, Mokhtar Said Mediouni rappelle qu’il est grand temps de faire confiance à la digitalisation et à l’air des réseaux sociaux. Dans ce sillage, il cite l’exemple des campagnes numériques de soutien à la cause palestinienne.

De plus, au sujet des critères de recrutement à l’aéroport d’Alger, ce directeur général explique que chaque poste dispose de ses exigences en matière de diplômes et de compétences.

