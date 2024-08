Recrutement à l’aéroport d’Alger : la SGSIA à la recherche de nouveaux profils

Dans le cadre de sa stratégie de développement et d’amélioration continue de ses services, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger revient dans un communiqué pour lancer un nouvel avis de recrutement.

Depuis plusieurs jours, la SGSIA multiplie les annonces de recrutement au sein de l’aéroport d’Alger. Cette initiative vise à étoffer ses ressources humaines, mais aussi à soutenir la croissance de son activité en faisant appel à des profils qualifiés dans les domaines clés.

À LIRE AUSSI : L’aéroport d’Alger recrute : postes à pourvoir et procédure de postulation (SGSIA)

L’aéroport d’Alger recrute des chauffeurs

La société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger, revient dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce dimanche 18 août 2024, pour annoncer le lancement d’un nouvel avis de recrutement pour le poste de chauffeur à l’aéroport d’Alger.

Après avoir annoncé le recrutement d’hôtesse d’information et des agents de sécurité, l’aéroport d’Alger ouvre ses portes à de nouveaux chauffeurs. Dans ce sillage, la SGSIA est à la recherche des personnes satisfaisant ses critères d’éligibilité.

Cette fois-ci, la SGSIA est à la recherche des personnes âgées de 30 ans et plus, dégagées du service national, et disposant de 10 ans d’expérience dans ce domaine.

La SGSIA recrute : voici ses conditions

Par ailleurs, la société de gestion des services de l’aéroport d’Alger invite les personnes remplissant les conditions suivantes à transmettre leurs candidatures, notamment un CV avec une photo récente, à l’adresse suivante : grp_recrutement@aeroportalger.dz.

Avoir un permis de conduire (toutes catégories confondues) ;

Respect des horaires de travail ;

le sens de responsabilité ;

Respect et professionnalisme ;

Avoir le sens de l’orientation.

À LIRE AUSSI : L’aéroport d’Alger à l’ère du numérique : la SGSIA lance son application mobile

La SGSIA mise sur le numérique pour l’amélioration de ses services

L’aéroport international de Houari Boumediene multiplie ses efforts pour devenir une plaque tournante et un hub régional reliant le continent africain aux quatre coins du monde. Pour ce faire, il mise sur le numérique pour développer ses services et satisfaire ses clients.

D’ailleurs, pour fluidifier et faciliter l’opération d’enregistrement, la SGSIA a installé des bornes d’enregistrement automatique. Mais ce n’est pas tout. L’aéroport d’Alger a récemment lancé son application mobile, baptisée « Algiers Airport ».

Cette nouvelle application offre plusieurs fonctionnalités, notamment la possibilité de consulter les horaires des vols en temps réel, l’accès aux divers espaces de commerce et de restauration à l’aéroport d’Alger. L’initiative permet, aussi, de connaître les places disponibles au niveau des parkings.

À LIRE AUSSI : Offre Watani : les bons plans d’Algérie Ferries pour l’été 2024