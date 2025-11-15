Recrutement : 112 nouveaux postes au profit des directions d’action sociale

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé le lancement d’une importante opération de recrutement au niveau des directions d’action sociale (DAS) des nouvelles circonscriptions administratives.

Ce programme d’embauche s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics d’accompagner le développement local, d’améliorer les services de proximité et de répondre aux besoins croissants des citoyens en matière d’action sociale. Il s’agit d’un renforcement attendu, surtout dans des zones auxquelles les services publics connaissent une nouvelle dynamique.

112 postes proposés dans différents profils

Selon le communiqué du ministère, l’opération concerne 112 postes financiers, répartis en trois catégories :

38 postes destinés aux fonctionnaires dans différentes spécialités liées à l’action sociale.

dans différentes spécialités liées à l’action sociale. 42 postes réservés aux agents contractuels , pour assurer l’accompagnement administratif et technique du secteur.

, pour assurer l’accompagnement administratif et technique du secteur. 32 postes destinés à prendre en charge les besoins nés des opérations de mobilité interne.

Avec cette répartition, le ministère veut garantir une meilleure organisation dans les directions locales, en mobilisant des équipes capables d’assurer l’écoute, l’accompagnement et la gestion des dossiers sociaux au niveau des nouvelles circonscriptions.

Cette initiative concerne les localités récemment érigées en circonscriptions : Aflou, Barika, Ksar Chellala, Messaad, Aïn Oussera, Boussaâda et Labayadh Sidi Cheikh.

Des candidatures via plateforme numérique

Le dépôt des dossiers se fera après la publication de l’annonce dans les journaux nationaux et sur les pages officielles des directions concernées. Les candidats doivent d’abord s’inscrire sur la plateforme numérique dédiée au recrutement :

👉 service-solidarite.gov.dz/tawdif7w

Une fois l’inscription validée, les dossiers complets doivent être déposés au niveau des directions d’action sociale et de solidarité des wilayas concernées, à partir de la date de parution de l’annonce dans la presse.

Le recours à une plateforme numérique permet une gestion plus simple, plus rapide et plus transparente des candidatures. Il reflète aussi la volonté du secteur de moderniser ses outils et d’ouvrir davantage l’accès aux concours et aux offres d’emploi.

Ce projet de recrutement s’inscrit dans un cadre plus large de modernisation des infrastructures publiques et d’optimisation des ressources humaines afin de garantir une réponse efficace aux défis sociaux actuels. Grâce à ces efforts, le ministère espère créer un environnement plus propice au développement socio-économique au niveau local.

