Recrudescence de Covid-19 en Algérie : la pression monte à Alger

Les spécialistes et médecins de la wilaya d’Alger ont tiré la sonnette d’alarme et révèle que la capitale est confrontée depuis plusieurs jours à un début d’une véritable nouvelle vague de nouvelles contaminations et de décès provoqués par les infections à la COVID-19.

La situation épidémiologique actuelle dans la capitale Alger est très dangereuse et risque d’aboutir à une véritable catastrophe car le nombre des hospitalisations ne cesse d’augmenter de jour en jour.

En effet, il a été procédé au transfert de 100 malades du Covid-19 d’Alger aux hôpitaux des wilayas limitrophes, en raison de la surcharge dont souffre la capitale.

Les services de la Santé de la wilaya ont déploré une forte pression sur la demande des lits en réanimation ainsi qu’une forte demande pour les hospitalisations.

Les autorités sanitaires sont en course contre le temps pour la mobilisation d’un grand nombre de lits d’hospitalisation et de réanimation qui devront atteindre la semaine prochaine 2004 lits dans les hôpitaux, comme c’était le cas durant les vagues de juillet et novembre 2020.

Une surcharge

Ces données nous rappellent la même situation tendue que nous avons subi au cours du mois de juin 2020, ainsi le directeur de la santé d’Alger a donné de fermes instructions aux responsables des CHU pour transférer certaines activités d’urgences et spécialisées à l’image du service cardiologie à l’établissement hospitalier de Blida et à l’EHS à Clairval (Alger).

Les activités de la neurochirurgie ont été transférées au CHU de Lamine Debaghine (Alger) et à l’EH spécialisé en traumatismes à Zemirli à El-Harrach en vue de libérer davantage de lits.

Il a souligné également l’impératif de désigner un chargé de communication au niveau de chaque établissement hospitalier afin de fournir à la presse des informations crédibles et justes.

Par ailleurs, le même responsable a donné un rendez-vous à ces dirigeants pour la semaine prochaine en vue d’évaluer l’application de toutes les procédures prises par le ministère dans l’objectif de renforcer les établissements hospitaliers par des lits afin de faire face à la situation pandémique enregistrant récemment une augmentation en nombre de contamination.