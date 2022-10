Recouvrement de la souveraineté RTA : Tebboune félicite les employés

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a félicité les journalistes et travailleurs de la Radio et de la Télévision nationales à l’occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur ces deux institutions, via un tweet sur son compte Twitter, coïncidant avec le vendredi 28 octobre 2022.

« Le 28 octobre 1962, une date pour renouveler le serment fait aux Chouhada et Moudjahidine à l’occasion de l’anniversaire du recouvrement de la souveraineté algérienne sur la radio et la télévision du colonialisme abjecte. Mes sincères félicitations aux journalistes et travailleurs de ces deux institutions en cette précieuse occasion », a tweeté le Président Tebboune.

Les journalistes et travailleurs de la RTA célèbrent cette journée

Les travailleurs et journalistes de la Radio et de la Télévision algériennes ont commémoré, comme chaque année, ce vendredi 28 octobre 2022, le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio, la télévision et la Télédiffusion algérienne TDA (TDA). Cette cérémonie a eu lieu en présence du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, du Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, du Directeur général de la Télévision algérienne, Chabane Lounakel, ainsi que le Directeur général de la TDA, Rachid Bestam.

Le ministre de la Communication a rendu hommage à tous ceux et celles qui ont relevé le défi le 28 octobre 1962 afin d’assurer la diffusion des émissions de radio et de télévision et prouver leurs capacités et leur dévouement à leur mission et à la patrie. En affirmant également que c’est grâce à ces hommes et femmes que l’emblème national a flotté au-dessus du bâtiment de la radio et de la télévision algériennes.

De son coté le DG de la Radio National a profité de cette occasion pour adresser ses sincères félicitations à tous les travailleurs et les journalistes, et a tenu à rappeler tous les sacrifices consentis afin que ces entreprises puissent participer à garantir la sécurité médiatique.

Pour conclure, selon lui l’un des moments forts de cette date historique reste la scène du remplacement du drapeau français par la bannière nationale déclarant ainsi l’achèvement du recouvrement de la souveraineté de l’Algérie.