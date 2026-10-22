Visa France refusé : vous avez 30 jours pour faire un recours, voici comment

Un refus de visa pour la France n’est pas définitif. Le demandeur dispose de 30 jours pour former un recours administratif obligatoire, avant toute action en justice. Visite familiale, études ou regroupement familial : voici à qui adresser son recours, comment le rédiger et ce qui se passe ensuite.

Refus de visa court ou long séjour : à qui adresser son recours ?

La procédure dépend d’abord du type de visa refusé. Depuis le 1er janvier 2023, un décret du 29 juin 2022 a séparé les deux circuits de recours. Beaucoup de demandeurs l’ignorent encore et s’adressent au mauvais interlocuteur.

Pour un visa Schengen de court séjour, valable moins de trois mois, le recours s’adresse au sous-directeur des visas. Ce service relève de la direction générale des étrangers en France, au ministère de l’Intérieur. Il concerne notamment les visites familiales et les séjours touristiques.

Pour un visa de long séjour, le recours relève de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), installée à Nantes. Placée auprès des ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur, elle traite notamment les refus liés aux études, au regroupement familial ou au travail. La voie de recours applicable figure en bas de la décision de refus remise par le consulat.

Recours contre un refus de visa : un délai strict de 30 jours

Le recours administratif doit être formé dans les 30 jours suivant la notification du refus. Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) fixe ce délai. Il s’applique aussi bien au court séjour qu’au long séjour.

En l’absence de réponse du consulat, un refus implicite naît, et il peut lui aussi être contesté. Pour un refus notifié le 1er novembre, le recours doit ainsi partir au plus tard le 1er décembre. Mieux vaut ne pas attendre les derniers jours pour l’envoyer.

Ce recours préalable est obligatoire. Sans lui, le demandeur ne peut pas saisir le tribunal administratif par la suite. Laisser passer le délai revient donc à renoncer à toute contestation du refus.

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Comment rédiger et envoyer son recours contre un refus de visa

Le recours prend la forme d’un courrier écrit en français. Il doit répondre point par point aux motifs cochés par le consulat. Un recours vague ou non documenté a peu de chances d’aboutir.

La copie de la décision de refus.

La copie du passeport.

Les preuves d’attaches dans le pays de résidence : emploi, logement, famille, retraite.

Les justificatifs de ressources et d’hébergement en France, comme une attestation d’accueil.

L’assurance voyage et les preuves de séjours antérieurs respectant la durée du visa.

L’envoi se fait par courrier recommandé avec accusé de réception. Pour un visa de long séjour, le recours s’adresse à la Commission de recours contre les refus de visas, BP 83609, 44036 Nantes Cedex 01. Pour un visa de court séjour, l’adresse du sous-directeur des visas figure sur la décision de refus.

Les familles en Algérie connaissent bien ces refus, souvent motivés par un « risque migratoire ». Les démarches de dépôt ont aussi évolué, comme la suspension du paiement en ligne chez Capago. Certaines professions bénéficient par ailleurs de procédures simplifiées, comme les médecins d’Alger.

CRRV ou sous-directeur des visas : quelle réponse attendre ?

Pour un visa de long séjour, la CRRV dispose de deux options. Elle peut rejeter le recours, ou recommander aux ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur d’accorder le visa. Son président peut rejeter seul les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Pour un visa de court séjour, le sous-directeur des visas peut lui aussi rejeter le recours. Il peut, à l’inverse, ordonner au consulat de délivrer le visa demandé. Dans les deux cas, l’administration rend une décision écrite.

L’administration dispose de deux mois pour répondre. Passé ce délai, son silence vaut rejet implicite du recours. Le demandeur peut alors demander la communication des motifs de ce rejet, avant d’envisager la suite.

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Recours rejeté : saisir le tribunal administratif de Nantes

En cas de rejet, le demandeur peut saisir le tribunal administratif de Nantes. Cette juridiction est compétente pour tous les refus de visa, quel que soit le lieu de résidence du demandeur. Le recours doit être déposé dans les deux mois suivant le rejet, explicite ou implicite.

Dans certaines situations urgentes, une procédure de référé-suspension reste possible. Les possibilités d’appel varient ensuite selon la nature du visa et la décision rendue. Un avocat peut préciser la voie adaptée à chaque dossier.

Cette phase contentieuse demande une bonne maîtrise du droit des étrangers. Il est recommandé de se faire conseiller par un avocat ou une association spécialisée, afin d’éviter toute confusion. Les demandes liées au regroupement familial obéissent en outre à des conditions propres.

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