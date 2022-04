Recours de l’Algérie à la Fifa : Sebgag rompt enfin le silence

Le ministre de la jeunesse et des sports Abderrazak Sebgag sort enfin de son mutisme. D’Annaba, il parle du recours introduit par la fédération algérienne de football à la Fifa à propos de l’arbitrage vicieux de Bakary Gassama lors du match Algérie-Cameroun, dans le cadre des barrages des éliminatoires pour la prochaine coupe du monde au Qatar.

Comme tout le monde le sait, la sélection nationale a été lésée par l’arbitre Bakary Gassama. Auteur d’un arbitrage vicieux et scandaleux et refusant d’utiliser la VAR dans des actions suspects, il a influé sur le résultat de la rencontre. La colère ne diminue pas chez les Algériens contre l’arbitre international Gambien, lequel ils lui endossent une grande part de responsabilité de ledit échec. Un recours a été introduit dans la foulée par la fédération Algérienne de football à la Fifa pour recourir ses droits.

Après s’être éclipsé depuis le dernier match face au Cameroun, le ministre de la jeunesse et des sports Abderrazak Sebgag brise enfin le silence. Présent à Annaba pour une visite d’inspection du stade 19 mai 1956, le ministre a accordé une déclaration aux médias présents. Il parle notamment du recours introduit par la FAF à la FIFA.

«La sélection nationale Algérienne a été victime d’un arbitrage vicieux lors du match retour face au Cameroun. Des erreurs d’arbitrages au su et au vu de tout le monde. Face à cette situation, la fédération Algérienne de football a introduit un recours à la Fifa. On espère que cette dernière nous donne gain de cause et tranche en notre faveur », dira-t-il d’emblée.

Un dossier en béton

Poursuivant sa déclaration, le ministre de la jeunesse et des sports affirme que la fédération algérienne de football s’est appuyée sur plusieurs éléments dans son dossier du recours introduit à la Fifa.

«La FAF n’a laissé rien au hasard. Elle introduit un recours avec un dossier en béton, où il y a tous les éléments qui prouvent que notre sélection nationale a été bel et bien victime des erreurs d’arbitrages. L’instance internationale va étudier notre recours et j’espère qu’elle va trancher en notre faveur. Franchement, d’après ce que j’ai vu, notre équipe nationale a été vraiment lésée », a-t-il indiqué.

L’instance internationale est en train d’étudier le dossier, en attendant de prononcer un verdict le 21 avril prochain. Reste à savoir maintenant si la FAF obtiendra gain de cause après avoir été victime d’un arbitrage vicieux du Gambien Bakaru Gassama.