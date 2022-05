Recours Algérie-Cameroun: s’agit-il de la dernière réponse de la FIFA?

La Fifa met fin au débat à propos de l’affaire du match Algérie-Cameroun. Elle répond à ceux qui gardaient un mince espoir pour que le match soit rejoué puisqu’elle a décidé de clore définitivement le dossier. Les supporters de l’équipe nationale doivent tourner définitivement cette page.

Après avoir longtemps tenu en haleine le public algérien, la réponse tant attendue de la Fifa au sujet de la réclamation introduite par la fédération Algérienne de football auprès de la Commission d’arbitrage de la FIFA concernant l’arbitrage «vicieux» du Gambien Bakary Gassama lors du match retour des barrages, disputé du 29 mars dernier au stade Mustapha Tchaker de Blida contre la Cameroun, est arrivée. C’est vendredi dernier que le secrétariat général de la FAF a été destinataire d’une lettre en provenance de l’instance internationale et plus exactement de la commission des arbitres présidée par l’Italien Collina.

La FAF a publié sur son site officiel la correspondance de la Fifa. «Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres «vidéo», conformément aux Lois du Jeu et au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage».

Une lettre «floue» que la plupart des Algériens ont dû mal à comprendre et qui a aussi créé un grand débat sur les réseaux sociaux, entre ceux qui ont bel et bien compris que la Fifa a clos définitivement l’affaire et d’autres qui gardent un mince espoir pour que ledit match soit rejoué.

Tourner définitivement la page de la désillusion du 29 mars dernier

La lettre envoyée par la Commission d’arbitrage de la Fifa a été confirmée par un représentant de l’instance internationale. En effet, dans une déclaration accordée à l’agence Française presse (AFP), à travers laquelle il est indiqué que la FIfa avait refusé le recours introduit par la FAF et considérait le dossier clos. « La FIFA a répondu à la FAF sur ces deux dossiers et considère le dossier clos », a fait savoir à l’agence de presse un porte-parole de la FIFA.

Voilà ce qui est désormais clair, net et précis. Ainsi, le représentant de la Fifa a mis un terme aux spéculations et aux espoirs de relancer le débat sur la rencontre face au Cameroun.

Certes, la fédération algérienne de football compte aller le plus loin possible dans cette affaire, puisqu’elle devrait saisir le TAS de Lausanne pour recouvrir ses droits ou au moins pour que des sanctions soient infligées à l’arbitre Gassama. Mais les Algériens doivent définitivement tourner cette page et se projeter sur les prochaines échéances à partir du mois prochain, à l’occasion de l’entame des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.