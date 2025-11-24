Recours AADL 3 : l’Agence publie un important communiqué

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a entamé, ce lundi, le processus de réponse aux recours déposés par les souscripteurs au programme AADL 3.

Dans un communiqué rendu public, l’organisme a invité l’ensemble des souscripteurs concernés, ayant déjà téléchargé leurs recours via la plateforme numérique, à se reconnecter au site officiel afin de consulter les résultats de l’étude de leurs dossiers. Cette étape constitue une phase cruciale du dispositif mis en place par l’agence, qui vise à traiter les réclamations dans des délais raisonnables, tout en garantissant davantage de transparence dans la gestion du programme.

Selon les précisions fournies par l’AADL, l’accès aux résultats se fait exclusivement par voie électronique, via l’adresse www.aadl.dz. Les souscripteurs sont ainsi appelés à renseigner leurs informations personnelles dans l’espace dédié, puis à se diriger vers la rubrique « Souscription ».

Une fois cette opération effectuée, ils peuvent consulter directement la décision relative à leur recours, sans avoir à se déplacer physiquement vers les services de l’agence. Cette démarche numérique s’inscrit dans la stratégie de modernisation engagée par l’AADL depuis plusieurs années, notamment en matière de digitalisation des services destinés au public.

Toujours dans son communiqué, l’AADL a mis à la disposition des souscripteurs un numéro vert, le 3040, permettant d’obtenir des informations complémentaires ou de signaler d’éventuels problèmes d’accès à la plateforme. Ce service téléphonique est assuré par des agents spécialisés, chargés de répondre aux préoccupations des citoyens et de les accompagner dans leurs démarches.

Évolution et Statistiques du Programme AADL

Grâce à un accord entre l’AADL, Algérie Poste et la Banque nationale du logement, les souscripteurs des programmes AADL pourront désormais régler leurs versements via l’application BaridiMob.

Déjà utilisée pour AADL 1 et 2, cette solution est étendue à AADL 3 afin de renforcer le paiement électronique. Les bénéficiaires devront verser une avance totale de 38 % du prix du logement, en cinq tranches : 10 % après l’acceptation provisoire du dossier, puis quatre versements liés à l’avancement des travaux jusqu’à la signature du contrat et la remise des clés.

Sur le plan administratif, la plateforme numérique de l’AADL enregistre une forte affluence, avec plus de 1,17 million de consultations des résultats. Les demandeurs refusés disposent de 30 jours pour déposer un recours en ligne. Lancé en juillet 2024, AADL 3 a attiré 1,44 million d’inscriptions et reste destiné aux ménages gagnant entre 24 000 et 120 000 dinars, n’ayant jamais bénéficié d’aide au logement.

Il est utile à rappeler que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed-Tarek Belaribi, a déjà révélé il y a quelques semaines que les souscripteurs admis au programme AADL 3 seront invités avant la fin du mois de décembre pour verser la première tranche. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, le prix n’a toujours été communiqué.

