Recours AADL 3 : L’Agence fixe le dernier délai de dépôt

L’Agence nationale du développement et de l’amélioration du logement (AADL) a fixé la date limite pour le dépôt du dossier de recours concernant les souscripteurs AADL 3. L’Agence met au service des concernés un numéro vert pour répondre à leurs questions.

Le 27 juillet dernier, l’AADL a annoncé la publication des résultats de traitement des dossiers liés au programme « AADL 3 » en formule location-vente via la plateforme numérique créée par l’Agence. Si la majorité ont eu une réponse favorable, ce n’est pas le cas pour certains. Les motifs de refus sont, entre autres, un contrôle positif au sein de la conservation foncière et la non-conformité de certains documents scannés.

Procédure de recours pour les souscripteurs AADL 3

Ceux qui ont eu une réponse défavorable ne sont pas exclus du programme. En effet, ils peuvent faire recours. Initialement, les souscripteurs disposaient d’un délai de 30 jours pour déposer leur recours, mais l’AADL l’a finalement prolongé de dix jours.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, l’Agence nationale du développement et de l’amélioration du logement a fixé la date finale du dépôt du recours au 6 septembre 2025, au lieu du 27 août.

🟢 À LIRE AUSSI : Le ministère des Finances lance un concours national pour recruter dans le secteur des impôts

Détails de la procédure et informations complémentaires

« Conformément à la décision du 24 Joumada al-Thani 1446, correspondant au 26 décembre 2024, qui définit les conditions et modalités de traitement des demandes d’achat de logements dans le cadre de la location-vente, l’Agence nationale du développement et de l’amélioration du logement appelle les souscripteurs au programme AADL 3 concernés par le téléchargement des recours sur la plateforme www.aadl.dz de poursuivre les procédures concernant le téléchargement du dossier du recours dans les délais fixés », indique le communiqué.

L’Agence confirme que le délai pour le téléchargement des dossiers de recours a été prolongé jusqu’au 6 septembre 2025 comme date limite finale. Cette prolongation offre une opportunité supplémentaire permettant à tous les concernés de compléter leurs démarches et une facilitation du processus d’étude et de traitement des dossiers dans les meilleurs délais.

L’AADL assure que le numéro vert 3040 est toujours en service. « Pour plus d’informations, l’Agence met à votre disposition le numéro vert 3040 pour répondre à vos questions », conclut le communiqué.

🟢 À LIRE AUSSI : Rejoindre une ENS, changer d’établissement… : nouvelle opportunité pour les bacheliers 2025

🟢 À LIRE AUSSI : Domotique : le logement connecté arrive en Algérie